Acer kondigt Chromebook Spin 513 aan met MediaTek Kompanio 1380-octacore

Acer heeft drie nieuwe Chromebooks aangekondigd, waaronder een Chromebook Spin 513 met een 3:2-scherm en een niet eerder genoemde MediaTek Kompanio 1380-soc met acht cores. De Chromebooks verschijnen allemaal in de eerste helft van 2022.

De Chromebook Spin 513 is het hoogst gepositioneerde onder Acers drie nieuwe Chromebooks. Deze laptop krijgt een omklapbaar 13,5"-scherm met een resolutie van 2556x1504 pixels. Acer voorziet de Spin 513 daarnaast van 8GB geheugen en 32GB, 64GB of 128GB opslag, schrijft Android Authority. Volgens de fabrikant haalt de laptop een accuduur tot 10 uur.

De notebook krijgt verder een MediaTek Kompanio 1380-chip, die beschikt over acht Arm-cores en een Arm Mali-G57 MC5-gpu. MediaTek heeft die soc zelf nog niet aangekondigd. Het is daarom niet bekend over welke cores de Kompanio 1380 precies beschikt. Een eerder aangekondigde Kompanio 1300T beschikt bijvoorbeeld over vier Cortex-A78-kernen en vier A55-varianten. De Acer Chromebook Spin 513 komt in april uit in Europa vanaf 649 euro.

De Chromebook Spin 513. Afbeeldingen via Acer

Acer Chromebook 315 en 314 met Intel-processors

Acer introduceert ook twee lager gepositioneerde Chromebook-modellen. De Acer Chromebook 315 krijgt een scherm met resolutie van 1920x1080 pixels en wordt geleverd met 8GB geheugen en 64GB of 128GB opslag. De Chromebook 315 beschikt daarbij over een Intel Celeron N4500-dualcore, Celeron N5100-quadcore of Pentium Silver N6000. Deze laptop verschijnt aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 vanaf 399 euro.

De Acer Chromebook 314 toont grote gelijkenissen met de Chromebook 315, maar beschikt over andere speakers en een kleiner 14"-scherm en is daarmee iets lichter. Verder beschikt deze notebook over dezelfde cpu-opties en dezelfde opslag- en geheugenvarianten. Deze laptop krijgt een adviesprijs vanaf 369 euro en komt in april uit in Europa.

De Chromebook 315 (links) en Chromebook 314. Afbeeldingen via Acer