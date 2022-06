Google voegt monitoren toe aan Works with Chromebook-programma

Google brengt voortaan ook beeldschermen onder bij zijn Works with Chromebook-programma. Fabrikanten die de certificering van het bedrijf hebben doorlopen, mogen monitoren van een Works with Chromebook-badge voorzien.

Volgens 9to5Google is de eerste monitor die de Works With Chromebook-certificiering toegewezen krijgt de HP M27fd-monitor. Dit is een 27"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Officieel staan monitoren nog niet op Googles lijst van producten die een dergelijke certificering doorstaan hebben, maar nu lijkt Google in alle luwte gestart te zijn met het toekennen van het label aan beeldschermen.

Google kondigde de Works with Chromebook-badge begin vorig jaar aan. Producten kunnen het label krijgen als ze voldoen aan de 'Chromebook-compatibiliteitsstandaard' en het label moet consumenten dan de zekerheid geven dat accessoires werken in combinatie met hun Chromebook.

Onder andere laders, kabels, muizen, toetsenborden, controllers, webcams, headsets, tekentablets en dockingstations zijn onderdeel van het Works with Chromebook-programma.