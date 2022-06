Japanse overheid getroffen door gegevenslek bij Fujitsu

Data van verschillende Japanse overheidsorganisaties werden gestolen nadat hackers zichzelf toegang verleenden tot software van Fujitsu. Dat schrijft ZDNet en het werd bevestigd door het bedrijf. Fujitsu haalde het softwarepakket ondertussen offline en startte een onderzoek.

Volgens de Japanse openbare omroep NHK verschaften de hackers zichzelf toegang op de luchthaven Narita Airport tot ProjectWEB, een projectmanagementsoftwarepakket van Fujitsu waar heel wat Japanse overheidsinstanties gebruik van maken. De hackers konden informatie stelen over het luchtverkeer van de luchthaven waarna prompt het Japanse centrum voor cybersecurity werd ingelicht.

Woensdag meldden de Japanse ministeries van infrastructuur, transport en land vervolgens dat ook bij hen data werd gestolen. Volgens deze ministeries werden ongeveer 76.000 e-mailadressen gelekt en werd ook data van internetinstellingen buitgemaakt. Het Japanse centrum voor cybersecurity ontsprong de dans ook niet. Bij hen werd data gestolen die afkomstig was uit verschillende lokale filialen.

Fujitsu heeft de projectmanagementsoftwarepakket ondertussen offline gehaald. Het bedrijf bevestigde aan ZDNet dat er is ingebroken in hun systemen. "Er is onrechtmatige toegang geweest tot ProjectWEB. We onderzoeken momenteel het incident en staan in nauw contact met zowel de betrokken partijen als de Japanse autoriteiten”, klinkt het.