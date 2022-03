Google experimenteert met nieuwe videospeler op ChromeOS met spoelknoppen

Google experimenteert met een nieuwe videospeler in ChromeOS. De Chromebooks hebben nu al een ingebouwde videospeler, maar gebruikers klagen daar vaak over. Volgens Android Police werkt Google nu aan nieuwe software.

De nieuwe videospeler zit volgens Android Police in een testversie van het besturingssysteem voor Chromebooks. De nieuwe videospeler zou gebruikmaken van dezelfde onderliggende technologie als de Media-app waarmee ChromeOS ook afbeeldingen toont. Met name de afspeelbalk onderin is anders. Die zweeft nu in de UI en heeft grotere knoppen en bedieningen.

Ook zitten er nieuwe knoppen in de controls. Zo is het geluid direct met een schuifje aan te passen en zitten er twee knoppen naast de pauzeknop waarmee gebruikers meteen tien seconden terug of vooruit kunnen spoelen. Via een pop-upmenu zijn extra instellingen aan te zetten, zoals een repeatfunctie en ondertiteling.