Google kondigt zakelijke dockingstations van derden aan voor Chromebooks

Google heeft dockingstations van 27 fabrikanten gecertificeerd in het Works With-programma voor Chromebook. De dockingstations zijn ontwikkeld voor Chromebooks, werken met Chrome OS en krijgen in de toekomst automatisch firmware-updates.

Dat schrijft Google in een blogpost voor zakelijke klanten. De nieuwe dockingstations van onder andere Targus, Hyper, Acer en Belkin vallen onder het Works With Chromebook-programma. Dat is een ecosysteem gericht op het valideren en ondersteunen van thirdpartyapparaten die werken met Chromebooks. Thirdpartyapparaten krijgen een speciale Works With Chromebook-sticker om aan te tonen dat ze ondersteund en getest zijn. Andere apparaten onder dit programma zijn laders, kabels en dongels, muizen en toetsenborden. Maar ook externe harde schrijven en headsets.

De dockingstations die nu zijn aangekondigd krijgen automatisch firmware-updates zodat ze blijven werken met Chrome OS. Er zijn twee soorten dockingstations. Grotere waar tot drie displays op aangesloten kunnen worden via HDMI, DisplayPort of USB-C en kleinere waar een enkel HDMI-scherm op aangesloten kan worden. Alle dockingstations werken ook voor Windows en en macOS-laptops.

Targus heeft aangekondigd dat er twee dockingstations uitkomen binnen het Works With Chromebook-programma. Hyper brengt drie docks uit. De grootste heeft veertien poorten voor onder andere 4K-weergave op 60Hz via HDMI, DisplayPort en USB-C, en met gigabitethernet en USB-A 3.1 GEN2 en 2.0. Deze moet op de markt komen voor omgerekend 198 euro.