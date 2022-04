Nieuwe mst-hubs van Club 3D kunnen twee 4K60-monitoren aansturen via één kabel

Kabelfabrikant Club 3D heeft vier multistream-transporthubs uitgebracht voor het aansturen van twee displays op 4k met 60Hz. De verschillende mst-hubs zijn geschikt voor zowel USB-C als DisplayPort en HDMI. Twee hubs maken het combineren van DP- en HDMI-displays mogelijk.

De eerste twee mst-hubs maken het mogelijk om twee monitoren aan te sturen op 4k60 met twee DisplayPort-outputs. De CSV-1555 is een USB 3.2-gen 2 type-c naar DisplayPort-hub voor dualmonitor-4k60Hz M/F en is ontwikkeld voor het verbinden van alle USB-C-apparaten die DP Alt-Mode ondersteunen, zoals smartphones, tablets en laptops. Een enkele display wordt ondersteund op 4K120Hz.

De tweede hub, de CSV-7200 is een DisplayPort 1.4 naar DisplayPort-hub en richt zich vooral op Ultrabooks met een DisplayPort-aansluiting. De hub ondersteunt dezelfde resolutie als de 1555: dualdisplay-3840x2160 pixels op 60Hz en een enkele monitor op 120Hz. Op macOS is de dualdisplay-ondersteuning op 30Hz.

De andere twee hubs combineren DisplayPort met HDMI. De CSV-1552 is een USB-C- naar DisplayPort en HDMI-hub, waarop dus tegelijk een HDMI-scherm of tv en een monitor met DisplayPort-aansluiting kunnen worden aangesloten. Daarbij geldt dat een DisplayPort-monitor tegelijk kan draaien met een HDMI-monitor op 4K60Hz. Een enkele DisplayPort-monitor kan zelfs draaien op 8k30Hz in MST-mode op Windows. De CSV-7220 kan hetzelfde, maar heeft in plaats van een USB-C-aansluiting een DisplayPort-aansluiting.

De vorige generatie van deze MST-hubs ondersteunde maximaal tweemaal een resolutie van 2560x1600 pixels op 60Hz. De eerste twee nieuwe modellen zijn nu al te koop; de andere twee volgen later deze maand, volgens Club 3D. De CSV-1555 is te koop voor 69 euro, de CSV-7200 voor 70 euro.