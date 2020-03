Google kondigt 'Works with Chromebook'-label voor accessoires aan

Google heeft een eigen label voor Chromebook-accessoires geïntroduceerd. Met het 'Works with Chromebook'-badge hoopt Google dat gebruikers gemakkelijker accessoires voor hun Chrome OS-apparaten kunnen aanschaffen.

Google heeft de release van het label kenbaar gemaakt in een blogpost. Veel accessoires als toetsenborden, muizen en controllers werken uit zichzelf al met Chrome OS, aangezien het gebruikmaakt van de Linux-kernel. Tegelijkertijd is het niet altijd duidelijk of een bepaalde adapter of kabel werkt met een Chromebook. Om deze reden komt het bedrijf met het label.

Onder producten die in aanmerking komen voor het label vallen onder andere kabels en opladers, muizen, toetsenborden en andere invoerapparatuur en overige adapters als usb-hubs. Producten met het label voldoen volgens Google aan het 'Chromebook-compatibiliteitsstandaard'. Op het moment worden accessoires van verschillende fabrikanten gecertificeerd. Logitech laat bijvoorbeeld weten dat enkele muizen van het bedrijf al gecertificeerd zijn door Google. Op de website van Google zijn ook usb-opladers van Anker en usb-hubs van CableMatters te zien.

Google begint naar eigen zeggen met het gebruik van het label in de VS, Canada en Japan. Het is nog onduidelijk of en wanneer het label naar Nederland en België komt. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Google.