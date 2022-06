'Apps krijgen maximaal 5GB werkgeheugen toegewezen op iPad met M1-soc'

iPadOS 14.6 wijst maximaal 5GB aan werkgeheugen toe aan apps, ook al beschikt het apparaat over een M1-soc met 8 of 16GB aan werkgeheugen. Dat concludeert de ontwikkelaar van Artstudio Pro na het uitvoeren van tests op de nieuwe iPad Pro's.

iPad Pro 2021

Ontwikkelaar LuckyClan reageerde op een forumthread van de grafische app ProCreate waarin gebruikers meer informatie vroegen over toekomstige mogelijkheden van die app voor iPadOS. In het bericht stelde de ontwikkelaar van de Artiststudio Pro-app dat iPad-apps op iPadOS 14.6 niet meer dan 5,1GB aan werkgeheugen toegewezen krijgen door het besturingssysteem, ook al beschikt het apparaat over een M1-soc met 8GB of 16GB werkgeheugen. "Als we meer werkgeheugen toekenden aan de app, crashte die", aldus de ontwikkelaar. "Dat is slechts 0,5GB meer dan in oudere modellen die 6GB werkgeheugen hebben."

Het ontwikkelteam achter ProCreate stelt in navolging van deze ontdekking op Twitter dat alle iPads met een M1-soc voorlopig dezelfde hoeveelheid werkgeheugen kunnen toewijzen.

Apple houdt op 7 juni een online editie van zijn World Wide Developers Conference. Volgens diverse geruchten brengt het bedrijf daar onder andere iPadOS 15, iOS 15 en macOS 12 uit.