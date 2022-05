Apple: nieuwe iPad Pro is 'functioneel' wel compatibel met vorig Magic Keyboard

Het vorige Magic Keyboard met typenummer A1998 is 'functioneel gezien' wél compatibel met de nieuwe 12,9"-iPad Pro. Apple meldt nu dat de cover 'mogelijk' niet goed aansluit op de nieuwe iPad wanneer de gebruiker de cover dichtklapt.

De nieuwe 12,9"-iPad Pro heeft een miniled-scherm, waardoor de tablet 0,5mm dikker is dan het 2020-model. Omdat het Magic Keyboard zeer nauw om de iPad heen sluit, zou Apple eerder hebben gezegd dat de oude toetsenbordcover niet compatibel zou zijn met de nieuwe iPad. Tijdens het sluiten van de cover met iPad zou de cover niet goed kunnen sluiten door die toegenomen dikte. Apple zou dit hebben gezegd tegen de Apple-winkels.

Daardoor leek het erop dat kopers van de nieuwe 12,9"-iPad Pro die een Magic Keyboard wilden gebruiken, gedwongen werden om de nieuwe versie van de toetsenbordcover aan te schaffen. Apple meldt nu echter dat deze oude cover wel 'functioneel compatibel' zal zijn met de nieuwe tablet. Het bedrijf geeft wel aan dat het 'mogelijk' is dat de cover niet goed sluit wanneer deze dicht wordt geklapt, 'vooral als er screenprotectors worden gebruikt'.

Het is niet duidelijk of en waarom Apple nu meldt dat de covers wel compatibel zijn met de nieuwe iPad. Het nieuwe Magic Keyboard, dat voor het eerst in de kleur wit geleverd wordt, kost 399 euro. Voor zover bekend zijn er geen andere wijzigingen met het voorgaande Magic Keyboard. De nieuwe toetsenbordcover is ook compatibel met de voorgaande 12,9"-iPad Pro-modellen.

De 12,9"-iPad Pro van de vijfde generatie krijgt Apples eigen M1-soc en het miniled-scherm dat Apple een Liquid Retina XDR-scherm noemt. Dit scherm krijgt een maximale helderheid van 1600cd/m2. De tablet kost 1219 euro en is vanaf medio mei verkrijgbaar.