Nieuwe iPad Pro is niet compatibel met vorige Magic Keyboard

Dinsdag kondigde Apple tijdens het Apple Event April 2021 onder andere een nieuwe iPad aan en een nieuwe versie van het Magic Keyboard. Nu blijkt dat deze nieuwe versie niet optioneel is als je een Magic Keyboard met de nieuwe 12,9"-iPad Pro wil gebruiken.

De Franse website iGeneration ontdekte dat de nieuwe iPad Pro niet compatibel is met de vorige versie van het Magic Keyboard. De nieuwe 12,9"-iPad Pro 2021 is door het nieuwe scherm 0,5 millimeter dikker dan het model uit 2020. Doordat het Magic Keyboard zeer nauw om de iPad heen sluit, is dit verschil in dikte genoeg om ervoor te zorgen dat het oude model van het toetsenbord niet bruikbaar is met het nieuwe model iPad.

Het gaat alleen om de 12,9"-versie volgens iGeneration. De nieuwe 11"-iPad Pro is even dik als zijn voorganger en kan daardoor wel gebruikt worden met de vorige versie van het Magic Keyboard. Wie een Magic Keyboard wil gebruiken bij de nieuwe 12,9"-iPad Pro zal een nieuw toetsenbord moeten aanschaffen voor 339 euro.

De grotere versie van de iPad Pro 2021 is uitgerust met een ander type scherm wat mogelijk zorgt voor de 0,5 millimeter verschil. Het gaat om een miniled-scherm dat Apple een Liquid Retina XDR-scherm noemt.