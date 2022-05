Symfony overweegt standaard Google FLoC uit te schakelen voor alle gebruikers

Php-framework Symfony gaat mogelijk standaard Googles FLoC uitschakelen voor gebruikers en projecten waar ontwikkelaars aan werken. Het trackingalternatief wordt daarmee opt-in, maar niet iedere Symfony-ontwikkelaar schaart zich achter het voorstel.

Het voorstel dat op Github is gepubliceerd is, is om voor alle nog ondersteunde Symfony-versies een header mee te geven die FLoC uitschakelt bij het php-framework en de techniek daarmee tot opt-in te maken. "Ik submit dit als een bugfix om de dingen te laten werken zoals ze altijd gewerkt hebben", aldus ontwikkelaar Nicolas Grekas. Volgens hem zijn webcommunities tegen Googles idee dat FLoC opt-out zou moeten zijn.

Niet iedereen schaart zich achter het voorstel. Sommigen wijzen erop dat Symfony de beslissing voor alle gebruikers en apps maakt, maar niet weet of dit het beste is voor die gebruikers. Anderen reageren daar op dat Google hen dwingt tot een stellingname, dat FLoC geen standaard is en dat het in feite nog maar om een experiment van Google gaat zodat geen enkele website schade ondervindt van de aanpassing van de header.

Er is veel weerstand tegen Googles trackingalternatief omdat het niet zo privacyvriendelijk zou zijn als Google voorstelt. FLoC staat voor Federated Learning of Cohorts en is onderdeel van Googles Privacy Sandbox. De api deelt gebruikers op in cohorten op basis van interesses, bedacht door een algoritme van Google, zodat het bedrijf alsnog groepen van gebruikers gericht advertenties kan voorschotelen, zonder thirdpartytrackingcookies. Onder andere GitHub, DuckDuckGo, Microsoft, Wordpress, Drupal, Svelte, Caddy, Mozilla, Brave, Vivaldi en de EFF hebben kritiek op FLoC en hebben al dan niet besloten de api te blokkeren.