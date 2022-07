Hacker maakt dualboot met Windows mogelijk op Chromebooks met AMD-chips

Een Reddit-gebruiker heeft het voor elkaar gekregen om een Chromebook met een AMD Ryzen-cpu te dualbooten met Chrome OS en Windows 10 en 11. Dat werkt alleen met een beperkt aantal modellen en socs. De meeste features werken, behalve de vingerafdrukscanner.

Redditor coolstarorg beschrijft hoe hij een dualboot weet te maken van een Chromebook met daarin een AMD-cpu. Dat werkt volgens hem slechts op een paar modellen: de HP Chromebook 14b en Pro C645 Enterprise, de Lenovo Yoga C13 en de ASUS Chromebook Flip CM5. Die modellen maken gebruik van een AMD Athlon 3015ce, Ryzen 3 3250C, Ryzen 5 3500C of Ryzen 7 3700C. Niet alle Chromebook-modellen kunnen als dualboot werken omdat eMMC-opslag niet wordt ondersteund met coolstarorgs methode. Windows kan wel lezen en schrijven naar eMMC-schijven, maar geen UEFI booten. Gebruikers die willen dualbooten moeten daarom een Chromebook met een NVMe-ssd gebruiken. Als Windows is gestart, werkt alleen de vingerafdrukscanner daar niet op. Alle andere features, zowel hard- als software, werken wel.

De hacker heeft ook een installatiegids online gezet. Gebruikers krijgen daarbij specifieke instructies over het dualbooten per model. Het dualbooten werkt door Chrome OS te herpartitioneren via de tool chrx . Daarna is het nodig om de RW_Legacy-firmware bij te werken. Coolstarorg heeft een script geschreven dat vervolgens de dualboot mogelijk maakt.

Volgens de hacker is het met zijn methode mogelijk om zowel Windows 10 als 11 naast Chrome OS te installeren. Het was al wel mogelijk om Chromebooks te dualbooten met een alternatief besturingssysteem, maar dat kon vooralsnog alleen op Chromebooks met Intel-chips. Coolstarorg zegt dat ook andere Chromebooks met AMD-chips kunnen dualbooten zodra het probleem met eMMC's is opgelost.