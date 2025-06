Fallout 76-uitbreiding Skyline Valley bevat nieuwe map en speelbare Ghouls

Fallout 76 krijgt een grote uitbreiding waarin spelers ook nieuw gebied kunnen betreden. Spelers kunnen daarbij onder andere het nationale park Shenandoah verkennen. Het wordt voor het eerst in een Fallout-game ook mogelijk om te spelen als een Ghoul.

Fallout 76: Skyline Valley komt op 12 juni uit. Microsoft en Bethesda kondigden de game zondagnacht aan tijdens de Xbox Showcase. Het is de eerste grote uitbreiding van de multiplayergame waarbij ook een nieuw gebied wordt geïntroduceerd. De Shenandoah-regio ligt ten zuiden van waar het hoofdverhaal zich afspeelt: in de Appalachian-regio aan de oostkust van Noord-Amerika. Daarin kunnen spelers ook nieuwe vijanden tegenkomen.

In de game moeten spelers een mysterie oplossen waarbij een storm de inwoners van Vault 63 heeft geraakt. Uniek aan de game is dat het in de toekomst ook mogelijk wordt om als een Ghoul te spelen. Die uitbreiding komt pas begin 2025 uit, zegt Bethesda.