Remaster Age of Mythology: Retold komt op 4 september uit - update

De remaster van Age of Mythology komt op 4 september van dit jaar uit en krijgt de subtitel Retold. De game komt uit op de Xbox Series S en X, op de Xbox One, en op de pc via Steam.

Microsoft noemde de releasedatum zondagnacht tijdens de Xbox Showcase. Het bedrijf heeft ook meteen een nieuwe trailer voor de game getoond. Age of Mythology: Retold komt op 4 september uit. Age of Mythology: Retold is een remaster van het origineel Age of Mythology uit 2002. Microsoft heeft hem in 2022 al aangekondigd, maar deelde er sindsdien weinig details meer over. Op de Steam-pagina van de game staat dat spelers weer kunnen kiezen uit verschillende goden uit de Griekse, Noorse en Egyptische mythologie, en dat er vijftig missies in het spel zitten.

Update, dinsdag: Het artikel suggereerde dat het om een remake van Age of Mythology: Retold gaat. Het artikel is aangescherpt om te reflecteren dat het om een remake van Age of Mythology gaat met de subtitel Retold.