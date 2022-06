Keywords Studios neemt Age of Empires-studio Forgotten Empires over

Keywords Studio neemt gameontwikkelaar Forgotten Empires over voor maximaal 32,5 miljoen dollar. Forgotten Empires is vooral bekend van realtime strategiespellen, zoals de Age of Empires-franchise.

Voor de overname betaalt Keywords Studios maximaal 32,5 miljoen dollar, meldt Gamesindustry.biz. Omgerekend gaat het om een deal van 30,85 miljoen euro, waarvan een gedeelte in contanten en een deel in aandelen. Een deel daarvan wordt betaald op basis van groeidoelstellingen.

Studiohoofd Ryan Shepherd, die Forgotten Empires in 2013 oprichtte, blijft leidinggeven aan het team van gameontwikkelaars. Shepherd zegt over de overname het volgende: "We zijn erg enthousiast dat [Keywords Studios] onze ambitie deelt en de ondersteuning zal bieden om onze voortdurende groei mogelijk te maken en te ondersteunen".

Forgotten Empires ontwikkelt voornamelijk realtime strategiespellen en is vooral bekend van de Age of Empires-franchise. De studio werkte onder andere aan Age of Empires Definitive Editions, Age of Mythology: Extended Edition en Age of Empires IV.