Studio van oud-Blizzard-medewerkers kondigt free-to-play rts Stormgate aan

Frost Giant Studios heeft Stormgate aangekondigd. Dat is een gratis te spelen real-time strategiespel dat zich afspeelt in de toekomst. De game wordt gemaakt in Unreal Engine 5 en kan alleen, tegen elkaar of in co-op gespeeld worden. Volgend jaar moet er een bèta van start gaan.

Stormgate is aangekondigd met een filmische trailer, waarin geen gameplay wordt getoond. Op een Steam-pagina zijn wel enkele screenshots te vinden van een alfaversie. De strategiegame speelt zich af tijdens een oorlog tussen de mensheid en buitenaardse wezens. Er komen meer facties beschikbaar, maar die zijn nog niet aangekondigd. Het spel krijgt zowel casual als competitieve pvp-onlinemodi en co-opmogelijkheden. Ook krijgt het spel een editor.

Het spel wordt gemaakt door Frost Giant Studios; een studio die bestaat uit veteranen die bij Blizzard aan Warcraft- en StarCraft-games hebben gewerkt. De studio is opgericht door Tim Morten and Tim Campbell. Begin dit jaar haalden ze 25 miljoen dollar aan investeringen op om 'de volgende geweldige rts-game voor de pc' te maken.

In de trailer kondigt het team aan dat spelers zich op playstormgate.com kunnen aanmelden voor een bèta, die in 2023 van start moet gaan. Op het moment van schrijven is de website niet bereikbaar vanwege de grote toeloop. De details over het verdienmodel zijn nog niet bekendgemaakt, maar op Steam staat dat het niet mogelijk zal zijn om een voordeel te krijgen door te betalen.