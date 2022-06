Tactische rpg Marvel's Midnight Suns van XCOM-makers verschijnt op 7 oktober

2K Games brengt Marvel's Midnight Suns op 7 oktober uit voor pc en consoles. De game is gemaakt door het XCOM-team van Firaxis Games. In een nieuwe trailer worden nieuwe personages onthuld, waaronder Spider-Man en Scarlet Witch.

Marvel's Midnight Suns werd vorig jaar aangekondigd en had op 22 maart dit jaar uit moeten komen, maar dat werd uitgesteld naar de tweede helft van het jaar. Nu is de definitieve releasedatum bekendgemaakt in een nieuwe trailer.

De trailer bevat alleen filmische beelden en geen gameplay. Vorig jaar in september werden er al wel gameplaybeelden van het spel getoond. De tactische rpg komt naar PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie, naar Steam en de Epic Games Store.

Bij eerdere aankondigingen werd ook een Nintendo Switch-versie genoemd, maar die staat niet genoemd bij de platforms waar het spel op 7 oktober verschijnt. Het is nog niet duidelijk of de Switch-versie is geschrapt, of dat die op een ander moment uitkomt.