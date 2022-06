XCOM-makers tonen gameplaybeelden van tactische rpg Marvel's Midnight Suns

XCOM-maker Firaxis Games heeft op woensdag de eerste gameplaybeelden van Marvel's Midnight Suns getoond. Deze tactische rpg krijgt onder andere een turn-based vechtsysteem met kaarten. Het spel verschijnt maart 2022 voor pc en consoles.

Firaxis Games geeft onder andere details over de turn-based gameplay van Marvel's Midnight Suns tijdens een demonstratie van zes minuten bij gamewebsite IGN. Spelers maken een eigen Marvel-personage, genaamd The Hunter. Deze wordt gebruikt in het gevecht tegen Lilith. Daarbij kunnen spelers hun team aanvullen met verschillende Marvel-personages, bijvoorbeeld uit The Avengers of X-Men. De game speelt zich ook af op bekende locaties uit het Marvel-universum, zoals het Avengers-hoofdkwartier.

De game is draait om turn-based gevechten, net als XCOM. Spelers kunnen een team van maximaal drie Marvel-helden uitkiezen om mee te nemen op een missie. In Marvel's Midnight Suns krijgen spelers bij iedere beurt een aantal ability-kaarten toegedeeld. Iedere Marvel-held heeft een eigen set unieke kaarten, hoewel spelers hiervan iedere beurt een willekeurige selectie krijgen. Spelers kunnen daarbij ook de omgeving inzetten, bijvoorbeeld door vijanden richting explosieven te lanceren, om zo extra area-of-effect-schade toe te richten.

Buiten de gevechten om kunnen spelers hun basis verkennen als The Hunter en hun banden met andere Marvel-helden versterken. In de huidige beelden zijn onder andere Iron Man, Wolverine, Dr. Strange en Captain America te zien. Op 7 september toont Firaxis Games meer gameplaybeelden op zijn website. Marvel's Midnight Suns verschijnt 22 maart 2022 voor de Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en S en de pc via Steam en de Epic Games Store.