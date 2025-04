Marvel’s Midnight Suns krijgt flinke prestatieboost na omzeilen 2K's launcher

De turn-based tactische rpg Marvel's Midnight Suns van XCOM-maker Firaxis Games presteert aanzienlijk beter als de game niet via 2K's launcher wordt gespeeld. Haperingen verdwijnen grotendeels en het aantal frames per seconde gaat drastisch omhoog.

Hardwareredacteur James Archer van pc-gameswebsite Rock Paper Shotgun zegt dat deze launcher volgens hem de oorzaak is van de haperingen en nogal instabiele prestaties. Nadat hij 2K's launcher uitschakelde voor het spelen van de game en in plaats daarvan Steam gebruikte, bleek de gemiddelde framerate met 62 procent te verbeteren.

Hij testte de prestaties met 2K's launcher en Steam tijdens de tutorialmissie. Op een pc met een Intel i9-10900K-processor, een RTX 3090-videokaart, 32GB aan DDR4-geheugen en spelend op een resolutie van 2560x1440 pixels, haalde hij een gemiddelde framerate van 90fps met een minimum van 46fps en een maximum van 111fps. Als dezelfde missie werd gespeeld via Steam, kwam de gemiddelde framerate uit op 146fps met een minimum van 66fps en een maximum van 190fps.

2K's launcher start automatisch als spelers de game willen opstarten. Het uitschakelen ervan is niet zo eenvoudig als een vinkje uitzetten, wat duidelijk maakt dat uitgever Take-Two graag ziet dat spelers deze software gebruiken als onderdeel van het opstarten van de game. Archer heeft een relatief eenvoudig stappenplan uitgeschreven voor het omzeilen van de launcher, wat in het kort neerkomt op het invoeren van de bestandslocatie van een specifiek exe-bestand in Steam.