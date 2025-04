Orange Belgium verhoogt prijzen en datavolumes mobiele abonnementen

Orange Belgium verhoogt vanaf 15 januari 2023 de prijzen en volumes van mobiele abonnementen. De provider verwijst naar de 'huidige economische situatie' als reden voor het verhogen van de prijzen. Ook tv- en internetabonnementen worden iets duurder.

Alle losse abonnementen worden tussen de 1 en 4 euro per maand duurder, maar krijgen in het geval van de mobiele abonnementen ook aanzienlijk meer datavolume. De prijzen van Love Duo- en Trio-bundels met bijvoorbeeld internet of tv gaan ook omhoog, opnieuw met enkele euro's per individuele service.

De nieuwe prijzen gaan op 15 januari 2023 in of zodra de eerstvolgende facturatieperiode start. Klanten kunnen een abonnement op elk moment opzeggen als ze niet akkoord gaan met de prijsstijgingen.

Orange Belgium spreekt van een 'ongekende inflatie' en stelt dat de prijzen daarom omhooggaan. "De energieprijzen, de prijzen van technologische apparatuur, groothandelsprijzen en de loonkosten stijgen snel. Dat heeft gevolgen voor de kostenstructuur van Orange Belgium, zijn leveranciers en zijn partners."