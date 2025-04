Microsoft test nieuwe mediaspeler voor Windows 10

Microsoft heeft een testversie van de Windows Media Player van Windows 11 uitgebracht voor Windows 10, zo spot Deskmodder. De app is nu beschikbaar voor leden van het Insider Program via het Release Preview Channel.

De desbetreffende mediaspeler is identiek aan de vernieuwde versie van de Media Player die eerder voor Windows 11 werd uitgebracht. Na de installatie van de nieuwste previewversie uit het Windows 10 Release Preview Channel kunnen Insiders de vernieuwde app gebruiken. De Windows Media Player, of Windows Mediaspeler in het Nederlands, vervangt de mediaspeler Groove Muziek die met Windows 8 uitkwam en tot en met Windows 10 standaard gebruikt werd.

De vernieuwde Media Player kan zowel muziek als video's afspelen. In de applicatie zijn, net als in Groove Muziek, aan de linkerkant knoppen beschikbaar voor navigatie tussen verschillende mediatypen en playlists.