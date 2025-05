Microsoft vervangt Groove in Windows 10 door Windows Media Player

Microsoft is bezig om op Windows 10-systemen mediaspeler Groove Music te vervangen door Windows Media Player uit Windows 11. Dat gebeurt via een update van de Groove Music-app in de Windows Store, meldt een Duitse site.

Microsoft lijkt de update nog niet bij iedereen aan te bieden, schrijft DeskModder. Veel gebruikers met Windows 10 kunnen de update al wel zien, maar nog niet iedereen. Na de update is Groove Music verdwenen van het systeem en staat Media Player uit Windows 11 op het systeem. Dat is een UWP-app en is te updaten via de Store. Het is onbekend hoeveel gebruikers er zijn van de app; veel gebruikers hebben ook alternatieven om media af te spelen op hun systeem staan.

Microsoft is al langer bezig met het uitfaseren van Groove Music. Vorig jaar kwam de nieuwe Media Player, of Mediaspeler in het Nederlands, uit voor Windows 11. Microsoft toonde de mediaspeler in september 2021 tijdens een livestream voor het eerst.