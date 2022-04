Microsoft stelt nieuwe mediaspeler breed beschikbaar voor Windows 11-gebruikers

Microsoft is begonnen met het aanbieden van de nieuwe Media Player in Windows 11. Naast Insiders kunnen ook standaardgebruikers van het nieuwe besturingssysteem gebruikmaken van de mediaspeler die Groove Music moet vervangen.

De app is te downloaden voor gebruikers die op Windows 11 Build 22000.346 zitten. Dat is nog niet voor iedereen beschikbaar. TechRadar schrijft dat de app gefaseerd wordt uitgerold onder gebruikers. De applicatie is te downloaden in de Microsoft Store.

De app is daar beschikbaar als losse download. Als gebruikers de app daar downloaden, vervangt die de Groove Music-app. Dat was de vorige muziek-app die Microsoft in Windows 10 introduceerde en die tot nu toe ook in Windows 11 beschikbaar was.

Microsoft toonde de mediaspeler in september tijdens een livestream. Sinds november is Media Player beschikbaar voor Insiders van Windows 11.