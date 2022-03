Microsoft haalt 'Programma's en onderdelen' uit configuratiescherm Windows 11

Microsoft schrapt het onderdeel 'Programma's en onderdelen' uit het traditionele configuratiescherm dat nog in Windows 11 zit. Eerder verdwenen al netwerkinstellingen, waarmee het bedrijf het configuratiescherm langzaam maar zeker compleet vervangt.

Wie Windows 11 Insider Preview Build 22523 in het Dev-kanaal draait en op Programma's en onderdelen in het configuratiescherm klikt, komt niet meer bij de traditionele tool uit, maar bij het onderdeel 'Apps' van het instellingenmenu. Ook is de optie om geïnstalleerde updates te verwijderen verplaatst naar Windows Update in het Instellingenmenu. Volgens Microsoft zijn de wijzigingen onderdeel van het 'voortdurende streven' om onderdelen van het Configuratiescherm, of Control Panel, naar het instellingenmenu over te hevelen.

Microsoft lijkt daarmee vaart te maken sinds de komst van Windows 11. Begin december verscheen al buildversie 22509 van de Windows 11-preview, waarbij Microsoft verschillende instellingen van het Netwerkcentrum van het Configuratiescherm verplaatste naar het Instellingenmenu of liet doorlinken naar corresponderende menu-onderdelen bij die instellingen.

Het Configuratiescherm zit al sinds 1985 in Windows. In Windows 11 is het vooral een overblijfsel van het scherm zoals dat in Windows Vista en Windows 7 in het OS zat. Vanaf Windows 8 maakte Microsoft instellingen ook via een instellingenmenu met moderne weergave beschikbaar en sindsdien is het bedrijf meer opties van het Configuratiescherm naar het Instellingenmenu aan het verplaatsen.