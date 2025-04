Instagram onthult Notes-tekstberichten en gezamenlijke profielen

Instagram kondigt enkele nieuwe functies voor het sociale platform aan, waaronder de mogelijkheid om tekstberichten van maximaal 60 tekens te delen. Ook komen er gezamenlijke profielen naar het medium van Meta.

Gebruikers kunnen via de inbox van Direct Messages eerst kiezen wie de Note gaat ontvangen. Dit kunnen alleen gebruikers zijn die de verzender ook terug volgen of mensen die als Close Friends zijn aangemerkt. Vervolgens kan er een bericht worden aangemaakt van maximaal 60 tekens, waaronder reguliere tekst en emoji's. Het bericht verschijnt dan bovenaan de inbox van ontvangers en blijft 24 uur beschikbaar. Eventuele reacties op dergelijke Notes worden als DM weergegeven in de inbox van de verzender. De nieuwe Notes-functie moet vanaf vandaag uitgerold worden voor alle gebruikers.

Verder kondigt Meta een functie genaamd Group Profiles aan. Gebruikers kunnen een gezamenlijk profiel aanmaken als een soort afgezonderde Instagram-pagina. Als leden van een dergelijk profiel iets met dit account delen, wordt de inhoud alleen weergegeven aan leden van het Group Profile, niet aan de andere volgers van de verzender. Deze functie moet 'binnenkort' worden uitgerold.