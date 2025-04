AVM introduceert FritzRepeater 3000 AX met Wi-Fi 6-ondersteuning

AVM brengt de FritzRepeater 3000 AX uit, een dualbandmesh-wifirepeater die waarschijnlijk als directe opvolger van de FritzRepeater 3000 moet fungeren in de zin dat de nieuwe onder meer Wi-Fi 6 ondersteunt. Het topmodel zal de FritzRepeater 6000 blijven.

AVM zegt dat de met acht antennes uitgeruste repeater een maximale bandbreedte van 4200Mbit/s haalt. De FritzRepeater 3000 AX ondersteunt nog altijd niet de 6GHz-band en moet het nog doen met 2,4 en 5GHz. Het apparaat heeft drie radiozenders die parallel kunnen worden gebruikt: twee voor 5GHz op respectievelijk maximaal 2400Mbit/s en 1200Mbit/s en een op 2,4GHz met 600Mbit/s.

Deze snelheden zijn wat hoger dan die van de FritzRepeater 3000. Bij dat apparaat zijn de snelheden 1733Mbit/s en 866Mbit/s op 5GHz en 400Mbit/s op 2,4GHz. De snelheden van de FritzRepeater 6000 zijn daarentegen het hoogst met twee keer 2400Mbit/s op 5GHz en 1200Mbit/s op 2,4GHz.

Een verbinding tussen de FritzRepeater 3000 AX en de aanwezige router kan draadloos zijn of bedraad via twee ethernetpoorten tot 1000Mbit/s. De FritzRepeater 6000 beschikt ook over een 2,5GbE-aansluiting. Er lijkt geen ondersteuning voor Power over Ethernet aanwezig te zijn.

De FritzRepeater 3000 AX meet 9×19×14,5cm en is al beschikbaar. Het apparaat heeft een adviesprijs van 189 euro.