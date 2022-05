Darksiders III en LEGO Marvel Super Heroes komen naar Nintendo Switch

Actie-rpg Darksiders III komt naar de Nintendo Switch. De Switch-versie is vanaf 30 september te koop en bevat beide dlc's. Ook LEGO Marvel Super Heroes komt naar de Nintendo-console. Die actiegame is vanaf 8 oktober verkrijgbaar.

Darksiders III verschijnt zowel digitaal als fysiek voor de Switch voor een adviesprijs van 40 euro, schrijft uitgever THQ Nordic. De game wordt gebundeld met de dlc's Keepers of the Void en The Crucible. Het spel kwam in 2018 voor het eerst uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Tweakers publiceerde destijds een review. De eerste twee games uit de Darksiders-serie waren al beschikbaar op de Switch.

Darksiders III

Daarnaast maakt uitgever Warner Bros. Games bekend dat LEGO Marvel Super Heroes naar de Switch komt. Dat actieavonturenspel is ontwikkeld door TT Games en kwam in 2013 voor het eerst uit op de Wii U, Xbox 360 en PlayStation 3. Het spel heeft meer dan honderd speelbare personages uit het Marvel-universum. De Switch-versie van de game bevat ook twee dlc's: het Super-pakket en Asgard-pakket, met extra personages. Het tweede deel uit 2017 verscheen eerder al voor de Switch.

In een persbericht schrijft Warner Bros. Games dat LEGO Marvel Super Heroes vanaf 8 oktober beschikbaar is voor de Nintendo Switch. Marvel schrijft dat de game op 5 oktober uitkomt. De bedrijven noemen nog geen prijs.