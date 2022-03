Marvel introduceert nieuwe functies in Marvel Unlimited-app

Marvel heeft nieuwe functies aan zijn Marvel Unlimited-app toegevoegd. Het is voortaan mogelijk om verhalen uit de Infinity Comics-reeks te lezen, een ongelimiteerd aantal comics offline te downloaden en de verhalen van favoriete superhelden te volgen.

Momenteel zijn er volgens Engadget 27 exclusieve Infinity Comics in de appcatalogus opgenomen. Dat moeten er naar verluidt meer dan honderd worden tegen het einde van dit jaar. Infinity Comics zijn comics die aangepast zijn aan de verticale beeldverhouding van een smartphone of tablet waardoor deze op die apparaten makkelijker te lezen zijn.

De appcatalogus bevat momenteel meer dan 29.000 comics uit de Marvel-catalogus en het wordt dankzij de update mogelijk om favoriete superhelden aan te duiden. Hierdoor moeten de nieuwe verhalen van deze personages eenvoudiger terug te vinden zijn. Het wordt ook mogelijk om gepersonaliseerde reading guides te raadplegen waarin suggesties worden gedaan door een algoritme.

Marvel introduceert bovendien een nieuwe jaarlijkse abonnementsformule die 100 dollar per jaar kost. Met het nieuwe annual plus-abonnement krijgt een abonnee exclusief figuurtje, goodies, een uitnodiging om events bij te wonen en een korting krijgt in de digitale winkel van Disney. De maandelijkse abonnementsformule van 10 dollar per maand en 69 dollar per jaar blijft bestaan.