Beelden van geannuleerde Spider-Man 4-game uit 2010 verschijnen online

Er zijn beelden verschenen van de geannuleerde Spider-Man 4-game voor de Xbox 360 die sinds 2008 in ontwikkeling was. Het is voor het eerst dat er bewegende beelden van deze consoleversie beschikbaar zijn gekomen.

De ontwikkeling van Spider-Man 4 begon in 2008, net als de productie van de gelijknamige film waaraan de game gekoppeld moest worden. Volgens Obscure Gamer hadden zowel de film als de game in 2011 moeten uitkomen, maar omdat de film werd geannuleerd, werd ook de ontwikkeling van het spel in januari 2010 gestaakt.

Door de jaren heen verschenen er screenshots en artwork van het spel. In 2019 deelde ontwikkelaar Wayne Dalton enkele beelden van de PS3-versie en in 2020 kwam het eerste beeldmateriaal van de Wii-versie van de game naar buiten. Nu krijgen we ook bewegende beelden te zien van het spel, maar dan van de Xbox 360-versie die op een andere engine draait dan de Wii-versie en samen met de PS3-versie ontwikkeld werd door Radical Entertainment.

Die Canadese ontwikkelaar werd in 2008 aangeduid door Activision om de PS3- en Xbox 360-versie van het spel te ontwikkelen. Dit omdat Radical Entertainment al een schaalmodel van New York City in huis had voor de game Prototype uit 2009.

De ontwikkeling van het spel werd in 2010 stopgezet en zat volgens Obscure Gamers toen nog in de beginfase. Het bevatte vier missies die nog niet helemaal waren uitgewerkt. Een van die missies was een demo om de core mechanics van het spel te leren kennen. De andere drie missies bevatten meer verhaalelementen. De muziek die in de missies werd gespeeld, was wel al gereed.