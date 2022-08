Code in pc-versie Spider-Man: Remastered verwijst naar multiplayer en co-opmodus

Code in de pc-versie van Spider-Man: Remastered hint naar een multiplayer- en co-opmodus in het spel. Het is niet duidelijk of deze modussen nog in ontwikkeling zijn, of al zijn geschrapt. De pc-versie van Spider-Man: Remastered verscheen vorige week.

Twitter-gebruiker DniweTamp vond in de gamebestanden verwijzingen naar multiplayermodellen, blauwe en rode teams en Character 1 en Character 2. Ook wordt er gesproken over Superior Spider-Man, die of Peter Parker of Miles Morales kan zijn. Dit zijn de twee personages die de superheld zijn in de Spider-Man-spellen. Mogelijk is deze Superior Spider-Man onderdeel van een losse gamemodus.

VideoGamesChronicle verifieerde de vondsten van DniweTamp en vult aan dat er over meerdere modussen wordt gesproken. Zo zou de tweede speler de rol van Miles Morales aannemen en ook zijn unieke vaardigheden kunnen gebruiken. De multiplayer zou pvp bevatten en een pve-modus, die volgens VGC Free For All heet.

Spelers zouden de multiplayermodus niet meteen kunnen starten, maar zouden deze eerst moeten vrijspelen in de singleplayer van het spel, of mogelijk als dlc downloaden. Het is niet duidelijk of ontwikkelaar Insomniac Games de multiplayer nog in ontwikkeling heeft, of deze maakt voor de volgende game in de reeks. De ontwikkelaar heeft het vooralsnog alleen over een singleplayergame gehad.

Het Nederlandse bedrijf Nixxes maakte in juni bekend pc-ports uit te brengen van Spider-Man: Remastered en Spider-Man: Miles Morales. Die laatste game verschijnt later dit jaar. Spider-Man 2 moet in 2023 uitkomen, waarschijnlijk eerst op de PlayStation 5.