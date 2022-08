Telefoonnummers van 1900 Signal-gebruikers gestolen bij hack op partnerbedrijf

Criminelen hadden toegang tot de telefoonnummers van 1900 Signal-gebruikers. Van een deel van deze gebruikers is ook de sms-verificatiecode ingezien. Bij zeker één gebruiker is het account daardoor overgenomen.

Aanvallers kregen op 4 augustus toegang tot Twilio's klantenserviceconsole nadat ze Twilio-werknemers phishten. Twilio verzorgt telefoonnummerverificatiediensten aan Signal, waardoor de aanvallers ook toegang hadden tot Signal-gegevens. De criminelen konden de gegevens van ongeveer 1900 gebruikers inzien. Daarbij konden ze alleen telefoonnummers van gebruikers zien en van een deel ook de sms-verificatiecode.

Doordat de aanvallers toegang hadden tot de verificatiecode, hadden ze de mogelijkheid om telefoonnummers te registreren op hun eigen apparaten. De criminelen zochten bij hun aanval naar de telefoonnummers van drie specifieke gebruikers. Van een van deze gebruikers is het account daadwerkelijk geregistreerd naar een nieuw apparaat.

Het account van deze gebruiker is dus overgenomen, maar Signal benadrukt dat bij deze gebruiker en bij andere gebruikers gesprekken, profielinformatie en contactlijsten niet zijn ingezien. Daarvoor is de Signal PIN vereist, een pincode die niet was gestolen bij deze aanval. De criminelen konden wel berichten sturen en ontvangen met dat Signal-account.

Signal informeert sinds 15 augustus de 1900 getroffen gebruikers over de aanval. Deze gebruikers krijgen een sms van het bedrijf. Getroffen gebruikers worden daarnaast uitgelogd op alle Signal-apparaten en moeten opnieuw inloggen. De chatdienst wijst erop met Registration Lock een beveiligingsmaatregel te hebben, waarbij gebruikers bij het registreren van een nieuw apparaat hun Signal PIN moeten invoeren. Deze functie voorkomt dat gebruikers met alleen de verificatiecode en het telefoonnummer een Signal-account kunnen overnemen.

Naast Signal was ook tweetrapsauthenticatieapp Authy getroffen door de Twilio-aanval. De gegevens van 125 gebruikers zijn hierbij buitgemaakt. Het is niet duidelijk welke gegevens hierbij zijn gestolen, alleen dat het niet om wachtwoorden, tokens of api-sleutels gaat.

Voorbeeld sms-berichten van de phishingaanval op Twilio