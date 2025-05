Signal stopt met ondersteuning voor sms in Android-app

Chatdienst Signal stopt over enkele maanden met de ondersteuning voor sms-berichten in zijn Android-app. Volgens de berichtendienst zorgde sms voor problemen bij gebruikers en bij het ontwerpen van de app. De functie wordt de komende maanden uitgefaseerd.

De berichtendienst haalt enkele redenen aan om haar beslissing te motiveren. Zo zou het sms-protocol volgens Signal niet veilig zijn en zou metadata van gebruikers via sms in het bezit komen van telecomoperatoren. Het gebrek aan veiligheid is volgens de berichtendienst dan ook niet consequent met de missie die het zichzelf heeft opgelegd.

Volgens Signal was het voor gebruikers ook niet altijd duidelijk wanneer een bericht via de dienst werd verstuurd en wanneer er gebruik werd gemaakt van het sms-protocol. Hierdoor liepen de kosten bij sommige gebruikers naar verluidt stevig op. "Het was een slechte gebruikerservaring, die bovendien reële gevolgen had", klinkt het. De ondersteuning voor sms zorgde naar verluidt ook voor problemen tijdens het ontwerpen van de gebruikersinterface van de Android-app. Ook daar wil Signal nu een eind aan maken.

De sms-functie wordt over enkele maanden definitief verwijderd. Een exacte datum heeft Signal niet meegegeven. Android-gebruikers die de Signal-app ook gebruiken voor sms-berichten, krijgen de komende weken een in-app-notificatie te zien waarin geopperd wordt om een andere app te downloaden voor sms-verkeer. Het bedrijf verwijst ook naar de exporteerfunctie van sms-berichten in de Android-app voor deze gebruikers. iOS-gebruikers worden niet getroffen door de maatregel van Signal. Op dit mobiele besturingssysteem is het niet mogelijk om third-party-apps te gebruiken voor sms-verkeer.