Google maakt gepersonaliseerde ads via firstpartycookies mogelijk in AdSense

Google voegt ondersteuning voor gepersonaliseerde firstpartycookies toe aan advertentietool AdSense. Het programma gebruikt in dat geval bezoekersinformatie die op hetzelfde domein verzameld wordt om advertenties toch te personaliseren.

Google voegt de functie toe aan AdSense en aan het softwarepakket Ad Manager. Die software kon al firstpartycookies beheren, maar alleen voor het bepalen hoe vaak welke ads werden getoond. Het gaat nu om een nieuwe functie waarbij adverteerders die alleen firstpartycookies gebruiken makkelijker gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen als ze dat willen.

Steeds meer grote adverteerders schakelen over naar firstpartytracking door advertenties vanaf een eigen domein uit te serveren of door grootschalige inlogsystemen te bouwen waarmee gebruikers bij meerdere websites worden ingelogd. Op die manier kunnen ze gebruikersvoorkeuren volgen en advertenties personaliseren. Onder andere DPG Media werkt aan zo'n systeem. Google zegt echter dat de nieuwe functionaliteit juist geschikt is voor kleinere uitgevers en adverteerders, die die mogelijkheid niet hebben.

Met de nieuwe feature worden firstpartycookies persoonlijker omdat ze kunnen worden aangepast op de voorkeuren van de gebruiker. Dat gebeurt op basis van 'informatie van advertentie-interacties die gebruikers op dezelfde site hebben gehad', maar het bedrijf geeft daar verder geen details over.

Als de nieuwe advertentiemethode wordt ingeschakeld, komen de advertenties alleen op een bepaalde site voor en niet op een heel apart advertentiedomein. Gebruikers geven via de reguliere cookiemelding toestemming door firstpartycookies toe te staan.