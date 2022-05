Tweakers’ overstap naar advertenties zonder thirdpartytracking is een feit

Vanaf vandaag zijn de banners op Tweakers vrij van thirdpartytracking. De oude Google-systemen zijn uit de site gehaald en ook de cookiemuur is verwijderd, met als resultaat dat bezoekers van Tweakers niet meer gevolgd kunnen worden door adverteerders.

Begin mei kondigden we deze wijziging aan en nu is het dan zover. Met deze stap gaat onze lang gekoesterde wens in vervulling: een Tweakers zonder thirdpartytracking. Adverteerders kunnen vanaf vandaag niet meer ‘meekijken’ en cookies zetten om informatie over gebruikers te verzamelen of om te retargetten. Niet alleen is deze nieuwe manier van advertenties serveren veel beter voor jullie privacy, de banners laden ook nog eens fors sneller dan via het oude Google-systeem. Daardoor zul je nóg minder last hebben van verspringende pagina’s.

Ons nieuwe advertentiesysteem is gebaseerd op technologie van het bedrijf Adhese. Wil je meer weten over hoe dit nieuwe advertentiesysteem in elkaar zit en hoe we zeker weten dat het vrij is van thirdpartytracking, lees dan dit achtergrondverhaal van onze ontwikkelaar Tino, die nauw betrokken was bij de implementatie.

Adblockers

Een van de redenen dat we deze overstap maken, is het hoge percentage ad- en trackingblockers op Tweakers. Daardoor staan onze inkomsten onder grote druk. Velen van jullie hebben meer dan eens aangegeven dat het beschermen van jullie privacy de hoofdreden is om een adblocker te draaien. Nu onze advertenties vrij zijn van thirdpartytracking, doen we dan ook een oproep aan iedereen die Tweakers bezoekt, om de ad- of trackingblocker voor deze site uit te zetten. Want hoe je het ook wendt of keert, om te blijven bestaan en verder te ontwikkelen, hebben we inkomsten uit advertenties nodig.

Weet je niet goed hoe je Tweakers kunt uitsluiten in je ad- of trackingblocker? Lees dan onze handleiding. Hier staat in hoe je advertenties op Tweakers eenvoudig kunt toestaan in bijvoorbeeld Ublock Origin, Adblock Plus of Pi-hole.

Q&A

Onder dit bericht hebben we een aantal mogelijke vragen beantwoord. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen, stel hem dan in de reacties of in het daarvoor aangewezen (feedback)topic. In dit topic en in de reacties hieronder zijn @WoutF, @boenkeijer, @crisp en @jelle actief om vragen te beantwoorden.

Als adverteerders niet kunnen tracken, dan is adverteren toch veel minder interessant?

Wat vooral belangrijk is voor adverteerders, is dat ze een bepaalde doelgroep kunnen bereiken. Een oplossing daarvoor is individuele tracking, maar het kan ook via contextual advertising. Alle pagina’s op Tweakers worden al jaren uitgebreid getagged op onderwerp, of het nu een nieuwsbericht, review, Pricewatch-pagina of V&A-advertentie betreft. Als een fabrikant van smartphones graag mensen wil bereiken die daarin interesse hebben, kunnen we die banners heel gericht tonen op pagina’s die daarover gaan. Op die manier kunnen adverteerders toch mensen met interesse daarin bereiken, zonder precies te weten wie de advertentie te zien krijgt.

Worden er nu helemaal geen cookies meer gezet?

Er worden standaard geen cookies van derde partijen gezet. In sommige gevallen worden er wel cookies geplaatst, bijvoorbeeld als we een YouTube-video embedden. Standaard worden die video’s dan ook niet ingeladen, maar krijg je de optie te zien om YouTube-cookies toe te staan of de video op YouTube te bekijken.

Met onze nieuwe adserver kun je optioneel toestemming geven voor relevantere advertenties. Dit heeft twee doelen: ten eerste voorkomt het dat je een advertentie te vaak te zien krijgt (frequency capping) en ten tweede krijg je hiermee binnen Tweakers contextuele advertenties te zien op basis van pagina’s die je op onze site hebt bezocht. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derden en je kunt dus ook niet buiten Tweakers gevolgd worden.

We blijven natuurlijk wel verschillende functionele en analytische cookies zetten. Bijvoorbeeld om bij te houden of je ingelogd bent of in een a/b-test zit. Ook zijn er analytische cookies, die we bijvoorbeeld gebruiken voor geaggregeerde statistieken. Een compleet overzicht van alle functionele en analytische cookies en hun functie vind je in ons cookiebeleid.

Waarom gebruiken jullie niet youtube-nocookie voor YouTube-video's?

We hebben deze oplossing (privacy-enhanced mode) onderzocht, maar ze is niet volledig cookieloos. Als er al eerder YouTube-cookies zijn geplaatst, worden die opgevraagd zodra in een embedded video advertenties worden getoond. Dat betekent dat we nog steeds toestemming moeten vragen. We hebben daarom gekozen voor de reguliere YouTube-embeds met een zogenaamde click-to-load om toestemming te vragen.

Hoe hebben jullie adverteerders zover gekregen hieraan mee te doen?

Door het eerlijke verhaal te vertellen. Het is onvermijdelijk dat er dingen gaan veranderen in de wereld van online adverteren en veel grote bedrijven zijn op zoek naar oplossingen om gericht te kunnen adverteren zonder mensen te volgen. Door met ons mee te doen, kunnen ze hierin vooroplopen in plaats van achteraf verrast te worden. En doordat wij goed zijn in contextual advertising, blijft het mogelijk om specifieke doelgroepen te bereiken.

Helaas konden we niet alle adverteerders meteen overtuigen en sommige hebben dan ook aangegeven hierom te stoppen met adverteren. Dat betekent dat we door deze keuze op korte termijn inkomsten mislopen. Dat is natuurlijk niet hoe we het graag zien, maar we geloven dat dit op de lange termijn de beste keuze is.

Hoe zit het met andere titels van DPG Media?

Deze verandering voor Tweakers staat los van wat andere titels bij DPG Media doen. Wel wordt er vanuit DPG met veel interesse gekeken naar de ontwikkelingen bij Tweakers op dit vlak. De cookieloze strategie van DPG is grotendeels gebaseerd op contextuele advertenties en firstpartydata uit logins. Meer daarover kun je lezen op DPG Grow.

Wat verandert er voor mij als abonnee?

Als abonnee kun je Tweakers nog steeds vrij van advertenties bezoeken, zoals je al gewend was. Tweakers is nu echter standaard voor alle bezoekers thirdpartytrackingvrij, ongeacht of je abonnee bent of niet.

Bannerfoto: Paul Taylor / Getty Images