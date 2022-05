Tweakers stopt met thirdpartytracking en cookiemuur

Over enkele weken stapt Tweakers over op een nieuw advertentiesysteem dat compleet vrij is van thirdpartytracking. Het oude systeem van Google wordt uitgeschakeld en vanaf die dag kunnen adverteerders jullie dus niet meer volgen.

Een jaar geleden spraken we onze ambitie uit om Tweakers vrij te maken van thirdpartytracking. In augustus vorig jaar werd het forum thirdpartytrackingvrij en met deze laatste stap wordt de gehele site vrij van thirdpartytracking. De cookieoplossing die we het afgelopen jaar gebruikt hebben, waarbij je moest kiezen tussen accepteren of een abonnement nemen, is daarmee verleden tijd. Die vervangen we door een simpele balk onderin, waarin je kunt aangeven welke diensten een thirdpartycookie mogen zetten, zoals bijvoorbeeld YouTube, om video-embeds mogelijk te maken.

Achter de schermen heeft het flink wat voeten in de aarde gehad. Zo moest er een technische partner gevonden worden die dynamische banners zonder tracking ondersteunt en natuurlijk moesten onze adverteerders overtuigd worden van de noodzaak van deze stap. Daarnaast hebben we alle processen rondom het inkopen, inboeken en uitleveren van banners opnieuw ingericht. Dit alles had de nodige tijd nodig, vandaar dat jullie er even op hebben moeten wachten. Maar nu is het dus zover en kan de knop bijna om, iets waar we enorm blij mee zijn.

Vooruitlopend op de daadwerkelijke livegang hebben we onder dit bericht alvast een aantal mogelijke vragen beantwoord. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen, stel deze dan in de reacties of in het daarvoor aangewezen (feedback)topic. In dit topic en in de reactiethread hieronder zijn @WoutF, @boenkeijer, @crisp en @jelle. actief om vragen te beantwoorden.

Q&A

Als adverteerders niet kunnen tracken, dan is adverteren toch veel minder interessant?

Wat vooral belangrijk is voor adverteerders, is dat ze een bepaalde doelgroep kunnen bereiken. Een oplossing daarvoor is individuele tracking, maar dat kan ook via contextual advertising. Alle pagina’s op Tweakers worden al jaren uitgebreid getagged op onderwerp, of het nu een nieuwsbericht, review, Pricewatch-pagina of V&A-advertentie is. Als een fabrikant van smartphones graag mensen wil bereiken die daarin interesse hebben, kunnen wij heel gericht die banners tonen op pagina’s die daarover gaan. Op die manier kunnen adverteerders gericht mensen bereiken.

Worden er straks helemaal geen cookies meer gezet?

Er worden standaard geen cookies van derde partijen gezet. In sommige gevallen worden er wel cookies geplaatst, als we bijvoorbeeld een YouTube-video embedden. Standaard worden die video’s dan ook niet ingeladen, maar krijg je de optie te zien om YouTube-cookies toe te staan, of de video op YouTube te bekijken.

Met onze nieuwe adserver kun je optioneel toestemming geven voor relevantere advertenties. Dit heeft twee doelen: ten eerste zorgt dit ervoor dat je een advertentie niet te vaak te zien krijgt (frequency capping) en ten tweede krijg je hiermee binnen Tweakers contextuele advertenties te zien op basis van pagina’s op onze site die je bezocht hebt. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt dus ook niet buiten Tweakers gevolgd worden.

Tot slot worden er natuurlijk verschillende functionele en analytische cookies gezet. Bijvoorbeeld om bij te houden of je ingelogd bent of in een a/b-test zit. Ook zijn er analytische cookies, die we bijvoorbeeld gebruiken voor geaggregeerde statistieken. Een compleet overzicht van alle functionele en analytische cookies en hun functie vind je in ons cookiebeleid.

Hoe hebben jullie adverteerders zover gekregen hieraan mee te doen?

Door het eerlijke verhaal te vertellen. Het is onvermijdelijk dat er dingen gaan veranderen in de wereld van online adverteren en veel grote techbedrijven zijn op zoek naar oplossingen om gericht te kunnen adverteren zonder mensen te volgen. Door met ons mee te doen, kunnen zij hierin voorop lopen, in plaats van achteraf verrast te worden. En doordat wij goed zijn in contextual advertising, blijft het mogelijk om specifieke doelgroepen te bereiken.

Helaas konden we niet alle adverteerders overtuigen en sommige hebben dan ook aangegeven hierdoor te stoppen met adverteren. Dat betekent dat we door deze keuze op korte termijn inkomsten mis zullen lopen. Dat is natuurlijk niet hoe we het graag zien, maar we geloven dat dit op de lange termijn de beste keuze is.

Wat verandert er voor mij als abonnee?

Als abonnee kun je Tweakers nog steeds vrij van advertenties en thirdpartytracking bezoeken, zoals je al gewend was. Het instellen van cookievoorkeuren is voortaan mogelijk voor alle gebruikers, maar alleen als abonnee kun je advertenties op Tweakers uitschakelen.

Wanneer gaat dit precies gebeuren?

We zitten dicht tegen een release aan, maar moeten nog wat puntjes op de i zetten. We hopen de omschakeling binnen anderhalve maand te kunnen doen.