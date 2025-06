Tweakers stopt met trackingvrije advertenties

Dit is geen leuk .plan om te moeten schrijven. Anderhalf jaar nadat we met Tweakers overstapten op advertenties zonder thirdpartytracking, moeten we helaas concluderen dat deze nieuwe aanpak niet heeft opgeleverd wat we hoopten en niet houdbaar is. We gaan dan ook stoppen met thirdpartytrackingvrije advertenties en gaan het voor adverteerders opnieuw mogelijk maken om gerichte advertenties uit te leveren aan gebruikers die instemmen met tracking en volgcookies. In deze post leg ik jullie uit waarom we tot dit besluit zijn gekomen en wat de vervolgstappen zijn.

Voordat we overstapten op trackingvrije advertenties, is met veel van onze adverteerders overlegd en hebben we gepolst of ze ook zonder tracking van plan zouden zijn om op Tweakers te blijven adverteren. We kregen toen overwegend positieve antwoorden, wat ons sterkte in ons besluit. Helaas moeten we nu concluderen dat het in de praktijk niet zo gelopen is. De afgelopen anderhalf jaar is het aantal adverteerders sterk teruggelopen en de adverteerders die nog wel actief zijn, hebben veelal hun budgetten teruggeschroefd.

In twee jaar tijd zijn we een significant deel van onze advertentie-inkomsten verloren, waarvan het grootste verlies in 2023 was. Gelukkig verdienen we ook geld met de Pricewatch en dat vangt die klap deels op, maar de inkomsten uit advertenties blijven zakken, ook weer in januari 2024. Daarom is het nu tijd om actie te ondernemen, terwijl we nog financieel gezond zijn.

De twee grootste problemen rondom onze huidige advertentie-inrichting zijn het gebrek aan meetmogelijkheden en een werkwijze die compleet afwijkt van hoe online adverteren doorgaans werkt. Adverteerders zijn gewend dat ze zelf kunnen meten hoe hun banners presteren en dat ze hun eigen rapportages kunnen maken, maar bij ons kan dat niet. Dat blijkt in de praktijk een groter struikelblok dan we vooraf hadden gedacht. Daarom schroeven ze budgetten terug, willen ze minder betalen of blijven ze weg.

Daarnaast is het gebruikelijk dat ze eenvoudig advertertentiecampagnes kunnen opzetten, deels met eigen tooling. Om op Tweakers te adverteren moeten echter losse banners gemaakt worden en werkt al die tooling niet. Zo zijn er in de praktijk twee workflows: een voor adverteren op Tweakers en een voor adverteren op de rest van het web. Voor veel adverteerders blijkt dat een groter probleem dan verwacht.

Hoe pijnlijk het ook is om toe te moeten geven: dit is niet houdbaar. We zijn teleurgesteld dat het ons niet gelukt is om hier een succes van te maken. Aan inzet heeft het niet gelegen: binnen Tweakers hebben veel mensen zich hard gemaakt voor deze stap en er is ook veel tijd en moeite in gestopt. De markt blijkt echter niet klaar voor thirdpartytrackingvrij adverteren op deze manier. Uiteindelijk is het voortbestaan van Tweakers het allerbelangrijkst en daarom maken we deze moeilijke keuze.

Wat nu? We zullen overstappen op het advertentieplatform dat ook binnen de rest van DPG Media gebruikt wordt. Daarbinnen zal het nog steeds mogelijk zijn om tracking en volgcookies te weigeren, maar zullen gebruikers die ermee instemmen wel gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen. Wat er allemaal precies nodig is om deze overstap te maken en hoe lang dat zal duren, wordt op dit moment uitgezocht, maar we verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar om te gaan. Daar zullen we jullie vanzelfsprekend van op de hoogte houden.

Het valt ons zwaar dat we deze keuze moeten maken. We waren enorm trots op onze overstap op thirdpartytrackingvrije advertenties en hadden goede hoop dat we hiermee een voorbeeld voor de rest van de industrie konden zijn. We zetten deze stap niet omdat we het willen, maar omdat we het voortbestaan van Tweakers veilig willen stellen.

FAQ

Komt er een nieuwe cookiewall?

Ja, we zullen de DPG-cookiewall implementeren; deze is al in gebruik bij andere DPG-titels als NU.nl, AD en de Volkskrant. Hierin kun je voorkeuren aangeven ten aanzien van advertenties, maar bijvoorbeeld ook embeds van externe partijen als YouTube.

Word ik in de toekomst door adverteerders getrackt?

Ja, dat kan, als je er in de nieuwe cookiewall toestemming voor geeft.

Krijg ik dan andere advertenties te zien?

Die kans is zeker aanwezig. Met het nieuwe advertentiesysteem wordt het makkelijker om Tweakers onderdeel te maken van bredere advertentiecampagnes die uitgeleverd worden via meerdere DPG-sites. Uiteindelijk wil elke adverteerder een relevante doelgroep bereiken, dus we verwachten geen advertenties die totaal niet passen. Wel kan het breder gaan dan alleen technologie.

Kan iedereen nu zomaar adverteren op Tweakers?

Nee, het nieuwe systeem maakt het niet mogelijk voor iedereen om zomaar een banner op Tweakers te zetten. Alleen adverteerders waar DPG Media afspraken mee heeft, kunnen dat. Louche partijen kunnen dus niet zomaar hun gang gaan.

Wat betekent dit voor mijn abonnement?

Abonnees zullen wel de DPG-cookiewall te zien krijgen, omdat we bij het inladen nog niet kunnen zien of je abonnee bent. Ongeacht of die geaccepteerd of geweigerd wordt, zal er voor abonnees geen advertentiecode ingeladen worden, tenzij je ervoor kiest om advertenties aan te zetten. Ook heb je de nieuwe cookiewall nodig om toestemming te geven voor ingesloten content, zoals YouTube-video’s.

Blijft het forum advertentievrij?

Ja, het forum blijft vrij van advertenties, maar net als bij abonnees geldt ook hier dat je aanvankelijk wel de cookiewall zult zien.

Komt er een DPG Media-account op Tweakers?

Nee, daar zijn geen plannen voor.

Worden de gegevens uit mijn Tweakers-profiel gebruikt voor advertentiedoeleinden?

Nee, er is geen enkele koppeling tussen je Tweakers-profiel en de advertenties.

Waarom delen jullie dit nieuws nu al?

We willen altijd zo transparant mogelijk zijn en delen vaker informatie over dingen die nog komen: van kleine dingen, zoals visuele wijzigingen aan de site, tot grotere dingen, zoals dit.

Waar kan ik terecht met vragen?

Die kun je onder dit .plan stellen. @WoutF en @Koen Crijns zullen hun best doen die te beantwoorden.