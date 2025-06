Kom naar het launch-event van Hisense en doe mee met het miniled-tv-testpanel

Hisense timmert al een tijdje aan de weg in Nederland en België. Met name met televisies probeert het Chinese elektronicabedrijf - dat in eigen land, Zuid-Afrika en Australië marktleider is - een voet tussen de deur te krijgen in Europa. Tweakers Partners en Hisense organiseren een launch-event en testpanel rond de nieuwe line-up van miniled-tv's voor 2024. Daarvoor zijn we op zoek naar liefst tien communityleden. Ben je gek op beeldschermen en benieuwd naar de nieuwe line-up van Hisense - en de U7 en U8 in het bijzonder? Meld je dan aan in de poll, onderaan dit artikel.

Hisense organiseert op 5 maart een speciaal launch-event voor de Tweakers-community, waarbij de twee nieuwe vlaggenschepen in de televisielijn zullen worden getoond: de Hisense U8 Mini-LED ULED en Hisense U7 Mini-LED ULED.

Deelnemers zijn welkom vanaf 17.45 uur bij InnStyle in Maarssen, en de avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Bij binnenkomst worden ze getrakteerd op een drankje, waarna ze van 18.00 tot 19.00 uur kunnen genieten van een smakelijk diner. Daarna volgt onder andere een rondleiding langs de tv-line-up van Hisense voor 2024, door productspecialist Marnix Bouw. Het is aan de tweakers om Marnix het spreekwoordelijke hemd van het lijf te vragen.

Praktische tip: de locatie is met het OV bereikbaar, maar dat is suboptimaal. Vanaf station Maarssen moet je namelijk nog een kort stukje met de bus reizen. Wellicht is het daarom handiger om met de auto te komen, tenzij je een wandeling geen probleem vindt. Behalve aan de eerdergenoemde Hisense-televisies kunnen de tweakers zich vergapen aan de nieuwste wasmachines, kleiner witgoed en andere huishoudelijke apparatuur. Bovendien maken de deelnemers kans op … kaarten voor het komende EK voetbal. Niet zo vreemd natuurlijk, want Hisense is hoofdsponsor van UEFA EURO 2024. Heb je niks met voetbal? Niet getreurd, het wordt hoe dan ook een gezellige en informatieve avond.

Miniled, 3000 nits en 144Hz Game Mode PRO

De televisies van Hisense zijn voorzien van miniled-achtergrondverlichting, aangestuurd door de Hi-View-engine en verrijkt met Quantum Dot Colour. De ‘total hdr-oplossing’ van Hisense biedt ondersteuning voor alle bekende hdr-formaten, zoals Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ en HLG. Daarmee garandeert Hisense beeldkwaliteit die altijd indruk maakt. Met een piekhelderheid die bij sommige modellen de 3000 nits aantikt belooft de fabrikant een ongekend spectrum aan kleuren en diepe contrasten. Daarmee moeten de meest subtiele nuances in het beeld naar voren komen. De Hi-View Engine PRO, aangedreven door Hisense's deep neural network, gebruikt kunstmatige intelligentie om elke pixel nauwkeurig te analyseren en te verbeteren. Dat moet bij elke frame resulteren in een geoptimaliseerde beeldkwaliteit. Op basis daarvan belooft Hisense superieure 4k-opschaling en kleurverbetering, waardoor zelfs standaardbeelden een uitzonderlijke kwaliteit krijgen.

Voor de gamers biedt Hisense zijn 144Hz Game Mode PRO, die zeer vloeiende gameplay realiseert en is voorzien van een geïntegreerde gamebar. Deze functie biedt gamers een lage latency, variabele refreshrates, de mogelijkheid om in realtime gegevens te zien zoals fps, hdr en vrr, en de schermpositie of beeldverhouding direct aan te passen.

Zo doe je mee met het Hisense-testpanel

Ben jij dol op nieuwe techniek en ga je als je op een verjaardag bent eerst kijken wat voor televisie de gastvrouw of -heer in de woonkamer heeft? Of ben je gewoon benieuwd naar de miniledtelevisies van Hisense? Meld je dan aan via de poll.



Na een volledig verzorgde avond gaan deelnemers naar huis met een goodiebag. Uiteraard worden hun reiskosten volledig vergoed, en daarnaast ontvangen alle deelnemers aan het testpanel een bol.com-tegoedbon van 100 euro. Het testen zelf zal pas in mei plaatsvinden, aangezien de nieuwe modellen niet eerder beschikbaar zijn. Goed om te weten: Hisense biedt de testers de mogelijkheid om het geteste product ná het reviewen tegen een scherpe prijs over te nemen, mochten ze daar interesse in hebben.

Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 19 februari 2024 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 25 februari 2024, 23:59, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Voor het testpanel zullen alleen inwoners van Nederland en België geselecteerd worden. Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Winnaars krijgen uiterlijk 26 februari 2024 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch. In verband met de beschikbaarheid van de televisies, zal het testen in mei van start gaan.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om 5 maart naar de productpresentatie in Maarssen te komen.

Medewerkers van Tweakers en Hisense zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.