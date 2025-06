Vul ons kwartaalonderzoek in en help Tweakers te verbeteren

Ook dit jaar vragen we jullie elk kwartaal naar jullie mening over Tweakers. Op die manier houden we een vinger aan de pols bij wat er speelt, en kijken we welk effect bepaalde veranderingen hebben.

Dit leggen we dan weer naast alle feedback die we van jullie krijgen via het forum, de reacties en natuurlijk bezoekersstatistieken. Dat alles bij elkaar helpt ons bij het maken van keuzes en het evalueren van nieuwe initiatieven. Begin januari deelden we enkele inzichten van de onderzoeken uit 2023 met jullie en eind dit jaar zullen we dat weer doen.

We kijken elke editie scherp naar de vragen en doen ons best het onderzoek zo kort mogelijk te houden. Vorig jaar was de gemiddelde doorlooptijd 6 minuten en 35 seconden en dit jaar hebben we vijf vragen geschrapt, dus die tijd gaat nog iets omlaag. Alvast enorm bedankt aan iedereen die het onderzoek invult. Weet dat we echt alle open antwoorden lezen en jullie feedback enorm waarderen. Met jullie input kunnen we betere keuzes maken en de site blijven verbeteren.

