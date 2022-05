EY Tech Transformers-podcast over data-analytics

Tweakers Partners introduceerde onlangs een nieuwe podcastserie: EY Tech Transformers. Deze serie over technologie en verandering draait om de centrale vraag ‘Hoe draagt technologie bij aan een beter functionerende wereld?’. In de eerste aflevering van dit drieluik stond Cybersecurity centraal, nu is het de beurt aan data-analytics.

In de tweede aflevering van EY Tech Transformers voelt gastheer Jim Stolze Nienke de Jong en Liza Ingenhoest aan de tand, twee datascientists bij EY. Het data-analyticsteam waar zij onderdeel van uitmaken, bestaat uit 75 naar eigen zeggen slimme, ambitieuze mensen, die zich met drie kennisgebieden bezighouden: data-engineering, datascience en AI.

Beide datascientists zijn benaderd door EY: Liza kwam als werkstudent binnen en Nienke is er vanuit een fusie begonnen, toen VODW werd overgenomen. Wat het werk bij EY aantrekkelijk maakt? Leuke mensen, mooie, diverse klanten en heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en je carrière vorm te geven, vinden de twee. Nieuwe collega’s krijgen een buddy en counselor die actief het carrièrepad en de mogelijkheden van werknemers bekijkt. Er zijn veel mogelijkheden: het uitvoeren van goede-doelenwerkzaamheden, het volgen van cursussen en workshops, de mogelijkheid om je MBA te halen, en een intern leerprogramma onder de naam Academy Weeks. Bij dat laatste worden mensen in een week tijd klaargestoomd om beter te worden in een bepaald vakgebied.

Wat Nienke en Liza veelal zien als ze bij klanten binnenkomen, is dat die hun eigen data veelal onderschatten. De basis - de manier waarop de data wordt verzameld - is vaak al niet op orde, en ook weet men niet altijd goed wat men precies met al die data wil. Pas als dat helder in kaart is gebracht, heeft het zin om te gaan modelleren. Daar gaat veel puzzelwerk aan vooraf.

Zogezegd zijn de klanten heel verschillend; van een energieleverancier die een zo waardevol mogelijke klant in kaart laat brengen, tot een sportmerk dat op zoek gaat naar trouwe, loyale fans. Beide doen dat uiteraard op basis van de enorme hoeveelheid data die beschikbaar is. Gelukkig zien Nienke en Liza dat bedachte modellen steeds vaker daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk, waarbij privacy en duurzaamheid evenredig belangrijk zijn. Wanneer door de toegepaste modellen de juiste klanten uit de berg data worden gefilterd, is dat heel waardevol, zowel voor het bedrijf als voor de klanten van het bedrijf. Consumenten die liefhebber van een merk of dienst zijn, worden beter bediend, mensen die in het verleden toevallig zijn benaderd, worden niet meer opnieuw benaderd, en het bedrijf dat EY heeft ingeschakeld krijgt een veel duidelijker overzicht in wie zijn daadwerkelijke klanten zijn. Op deze manier draagt technologie concreet iets bij aan een betere wereld.

Welke onderwerpen worden er besproken?

00:00 - 03:10 Opening en introductie

03:10 - 04:45 Dilemma’s

04:45 - 18:00 Collega’s, leerprogramma’s en EY Academy Weeks

18:00 - 20:50 De (ideale) dag van een datascientist

20:50 - 22:00 Klanten onderschatten hun eigen data

22:00 - 26:30 Datacleaning en data begrijpen

26:30 - 32:00 De waarde van een klant en historische data

32:00 - 39:00 Agile workstream: tweewekelijks hypothesen testen

20:00 - 43:20 Sentiment-analyses & GDPR

43:20 - 45:32 Afsluitende tips van Liza en Nienke

De Tweakers Partners-podcast is te beluisteren via Spotify en te bekijken op YouTube.