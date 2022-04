EY Tech Transformers-podcast over cybersecurity

Tweakers Partners introduceert een nieuwe podcastserie: EY Tech Transformers. Deze serie over technologie en verandering draait rond de centrale vraag ‘Hoe draagt technologie bij aan een beter functionerende wereld?’. In de eerste aflevering van dit drieluik staat cybersecurity centraal.

Digitale transformatie is natuurlijk geen eindig, maar een continu proces. Daarom is het goed om verder te kijken dan de bekende buzzwords en de theorie, door voorbeelden uit de praktijk te bespreken en ze te analyseren. Dat is precies wat in de EY Tech Transformers-podcastserie gebeurt. In deze eerste aflevering praat gastheer Jim Stolze met Joost Quist en Ramòn Janssen, beiden cybersecurity-experts bij EY, over hun ervaringen en de vraagstukken van klanten op het gebied van cybersecurity.

Voor Ramòn is zijn huidige werk een droombaan. Op verzoek van klanten probeert hij op afstand toegang te krijgen tot hun interne bedrijfsnetwerk en vervolgens de volledige controle over de systemen over te nemen. Het is wellicht niet iets waar iedereen direct aan denkt bij een consultancybedrijf als EY. “Het beeld dat we stoffige accountants zijn, is volledig achterhaald.”

De opdrachten die EY krijgt, lopen sterk uiteen: van meelopen met militaire cybersecurity-oefeningen in Estland, tot het testen van de informatiebeveiliging van een AI-pilotproject in de duinen van Scheveningen. Het werk van Joost en Ramòn is zeker niet alledaags.

In de spannende EY Tech Transformers-podcast passeren huidige en toekomstige cyberaanvallen de revue. Iedereen weet inmiddels wel wat ransomware-aanvallen zijn, maar er zijn nog tal van andere dreigingen waar bedrijven aan ten prooi kunnen vallen. Kwaadwillende hackers houden zich soms wel meer dan een jaar verscholen in het netwerk van een organisatie, met als doel het bedrijf van binnenuit te leren kennen om zo een veel grotere slag te kunnen slaan dan met alleen het gijzelen van data mogelijk is.

Ben jij benieuwd naar een dag in het leven van een cybersecurity-expert bij EY? Luister dan naar de eerste aflevering van de EY Tech Transformers-podcast, via de mogelijkheden onderaan dit artikel.

Ben je enthousiast geworden over cybersecurity en benieuwd naar de mogelijkheden bij EY? Kijk dan op Tweakers.net Banen & Carrière - Ethisch Hacker bij EY voor carrièremogelijkheden, en op cybersecuritydiensten | EY om meer te lezen over de dienstverlening van EY, zoals attack & penetration-testen en red teaming.

Welke onderwerpen worden in de eerste podcast besproken?

00:00 - 03:20 Opening en introductie

03:20 - 10:00 Dilemma’s

10:00 - 20:40 Een gemiddelde werkdag van Joost en Ramòn

20:40 - 23:00 De ideale, complexe klanten van EY

23:00 - 29:00 Onderschatting van cyberdreigingen & opschephackers

29:00 - 34:30 Geavanceerde detectie en responsemogelijkheden

34:30 - 38:00 Kat & muisspel: red team, white team en blue team

38:00 - 44:30 Spearphishing

44:30 - 52:18 Toekomstige bedreigingen, trends en afsluiting

