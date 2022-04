pCloud nu ook in het Nederlands - maak kans op een lifetime-abonnement

Iedereen kent de namen van grote cloudaanbieders, maar het Zwitserse pCloud is wellicht wat minder bekend. Toch biedt deze Europese partij een aantal unieke features aan zijn klanten. In dit artikel geeft CEO Tunio Zafer tekst en uitleg.

Wie aan cloudopslag denkt, komt al snel op namen als OneDrive, Google Drive en Dropbox. Toch loont het de moeite om ook andere aanbieders van externe opslagruimte te bestuderen. Het Zwitserse bedrijf pCloud, dat tevens kantoor in Bulgarije houdt en servers heeft in Luxemburg en Texas, is sinds 2013 operationeel. De eerste servers stonden in Amerika, maar sinds 2019 is het bedrijf ook actief op Europees grondgebied. Het heeft inmiddels 15 miljoen actieve actieve gebruikers en dat aantal groeit gestaag. CEO Tunio Zafer: “Het voordeel van het feit dat we eigen servers met eigen apparatuur bezitten en beheren in Luxemburg - we huren die dus niet - is dat Europese klanten er zeker van kunnen zijn dat hun data altijd in Europa blijft opgeslagen. Dat vinden veel bedrijven en consumenten een fijn idee.”

Dataveiligheid op Europese servers van pCloud

Veiligheid staat volgens Zafer uiteraard hoog in het vaandel: “Van alle data worden steevast minstens vijf kopieën op drie verschillende servers opgeslagen. De kans dat data verloren gaat is nagenoeg nihil.” De bestanden zijn tijdens en na de overdracht beveiligd met 256-bit AES-codering. Daarnaast gebruikt pCloud het TLS/SSL-protocol, dat wordt toegepast wanneer informatie van een apparaat naar de pCloud-servers wordt overgedragen. Daarnaast wordt tweefactorauthenticatie gebruikt, voor extra veiligheid. Bovendien kunnen klanten tegen een kleine extra betaling zero knowledge-encryptie toevoegen. “Voor alle duidelijkheid: het account wordt dan niet volledig voorzien van zero knowledge-encryptie”, stelt Zafer. “Er wordt een map toegevoegd en alles dat daarin wordt opgeslagen, is met zero knowledge-encryptie versleuteld.”

pCloud draait onder Windows, macOS en Linux, en ondersteunt ook apps voor Android en iOS. Het delen van groeps- of individuele bestanden en mappen gaat volgens pCloud snel omdat het bedrijf gebruikmaakt van block level syncing. Dat betekent dat alleen delen van de bestanden die zijn gewijzigd, hoeven te worden gesynchroniseerd, waardoor het proces vlotter moet verlopen. Er is geen beperking aan de grootte van de bestanden die je deelt, zolang ze maar binnen de opslaglimiet van het abonnementsplan vallen.

Er is een offline modus beschikbaar die de gedeelde bestanden voor je beschikbaar maakt op je computer. Wijzigingen kun je vervolgens automatisch synchroniseren zodra je weer verbinding hebt met internet. Vanaf de virtuele schijf van pCloud kun je rechtstreeks bestanden delen met vrienden, familie en collega’s. De mobiele app biedt de mogelijkheid om video's en foto's vanaf je telefoon naar pCloud te uploaden. Standaard worden alle foto's en video's geüpload, maar in de instellingen kun je hier uiteraard beperkingen aan opleggen.

pCloud biedt browser-extensies voor Firefox, Chrome en Opera. Eenmaal geïnstalleerd, kun je ze gebruiken om audio, video en foto's direct vanaf een webpagina op te slaan in een pCloud-account. Je kunt ook een selectie van een tekst opslaan, die daarbij automatisch wordt opgeslagen als tekstbestand.

Service van pCloud

Service is belangrijk, vindt Zafer. Zo ondersteunt pCloud de Nederlandse taal, naast Spaans, Portugees, Engels, Turks, Russisch, Bulgaars, Duits en Frans. Op termijn wordt dit aangevuld met Chinees. “We hebben geen telefonische helpdesk of livechat-functie, maar garanderen wel dat iedereen - voor zover mogelijk - binnen 12 tot 24 uur een reactie per mail krijgt. Dat is geen automatisch gegenereerde mail, maar een bericht dat is geschreven door een kundige medewerker van vlees en bloed”, aldus Zafer. “Of je nu een betaalde klant bent of een gratis account hebt, iedereen wordt door ons geholpen. Het enige onderscheid dat we maken, is dat bij grote drukte betalende klanten iets eerder een reactie krijgen dan niet-betalende klanten.”

Daarnaast neemt pCloud naar eigen zeggen iedere suggestie van gebruikers serieus. “Op dit moment worden foto’s die geüpload zijn allemaal in een fotomap verzameld. We hebben van meerdere klanten de vraag gekregen of het mogelijk is om verschillende mappen aan te maken voor bijvoorbeeld foto’s van WhatsApp, foto’s die met je smartphone zijn gemaakt, enzovoort. Daar wordt nu aan gewerkt.”

Prijzen

pCloud heeft verschillende abonnementsvormen, waaronder een gratis variant waarbij je via een tutorial in de vorm van een game de beschikking krijgt over 10GB opslag. De enige vereiste is dat accounteigenaren eens in de zes maanden inloggen. Daarnaast zijn er betaalde abonnementen voor bedrijven, families en particulieren. Die laatste hebben de keuze uit vier levenslange abonnementen. Voor de meest gangbare varianten betalen gebruikers eenmalig 175 of 350 euro, voor respectievelijk 500GB of 2TB. Daar kunnen ze vervolgens levenslang gebruik van maken, Wil je liever jaarlijks betalen, dan kan dat ook; dit kost respectievelijk 49,99 of 99,99 euro. Daarnaast kunnen grootverbruikers desgewenst upgraden naar een abonnement met 4TB of 6TB opslagruimte.

