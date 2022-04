Iiyama-testpanel: thuiswerken en ontspannen met 34” wqhd curved monitoren

Iiyama, opgericht in 1972, is een van 's werelds grootste fabrikanten van computermonitoren. Zowel voor zakelijk gebruik en (thuis)werken als voor gaming heeft de fabrikant verschillende modellen in het portfolio. Tweakers Partners en iiyama organiseren een testpanel waarin twee nieuwe monitoren in het zonnetje worden gezet: de iiyama ProLite XCB3494WQSN-B1 en de iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle. We zoeken zes tweakers - per monitor drie - die deze schermen willen testen. Ben je hier enthousiast over, meld je dan snel aan in de poll die je onderaan dit artikel vindt.

Voor het testpanel worden zoals gezegd twee beeldschermen in stelling gebracht. Beide monitoren hebben een 34 inch groot 1500R-curved scherm met VA-paneel, wqhd-resolutie (3440x1440), 0,4ms reactietijd en FreeSync Premium. De iiyama ProLite XCB3494WQSN-B1 kan worden gezien als een zakelijke desktopmonitor en de iiyama G-Master GB3467WQSU Red Eagle is een echte gamingmonitor. Iiyama stelt echter dat beide schermen geschikt zijn voor zowel werk als ontspanning.

Zakelijke alleskunner

De iiyama ProLite XCB3494WQSN-B1 wordt door de fabrikant gepositioneerd als een echte alleskunner.

Het VA-paneel met 1500R-curve moet garant staan voor hoogwaardige beeldkwaliteit en een comfortabele en realistische kijkervaring. De uwqhd 3440x1440-resolutie biedt een ultrabreed beeld met een beeldverhouding van 21:9 en geeft de gebruiker diverse mogelijkheden om zijn of haar bureaublad te organiseren. De curve volgt de natuurlijke kromming van het menselijke gezichtsveld, wat het oogcomfort ten goede moet komen. De ProLite XCB3494WQSN-B1 heeft diverse extra functionaliteiten die volgens het bedrijf handig zijn in een zakelijke omgeving, zowel op kantoor als op de thuiswerkplek. Het flinke scherm heeft een stevige ergonomische standaard die tot 13cm in hoogte verstelbaar is en kan kantelen.

De XCB3494WQSN is uitgerust met een kvm-switch waarmee je meerdere computers kunt aansluiten die door één console kunnen worden bediend. Hierdoor kun je eenvoudig tussen verschillende apparaten schakelen. Door de signaalinvoer in het osd-menu van de monitor te veranderen, kun je hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis en webcam blijven gebruiken terwijl je bijvoorbeeld overschakelt van je werklaptop naar je gaming-pc.

De USB-C-dockconnector maakt het mogelijk om slechts één kabel te gebruiken die zowel in stroom- als datatransmissie voorziet. Zo kun je USB-data versturen en tegelijkertijd een laptop opladen vanaf de monitor. Als de monitor via de RJ45 lan-aansluiting is verbonden met het internet, wordt de laptop in kwestie ook automatisch verbonden met het desbetreffende (bedrijfs-)netwerk. Op de DisplayPort (mst)-uitgang kan een tweede monitor worden aangesloten om een multimonitor-setup te creëren. Met extra USB-poorten kunnen je muis, toetsenbord of webcam ook direct op de monitor worden aangesloten.

Wie na het harde werken behoefte heeft aan ontspanning, zou ook met de XCB3494WQSN-B1 uit de voeten moeten kunnen. Met een reactietijd van 0,4ms, 120Hz-refreshrate, FreeSync Premium en Black Tuner is deze monitor prima geschikt om te gamen of een film of serie te kijken.

Scherm voor de hardcoregamer

De iiyama G-Master GB3467WQSU Red Eagle is gericht op de veeleisende gamer.

Het scherm heeft een verversingssnelheid van 165Hz (via Displayport) en een reactietijd van 0,4ms, waarmee iiyama vloeiende beelden tijdens het gamen belooft. Haperingen en vertragingen zouden in principe afwezig moeten zijn, en hetzelfde geldt voor ghosting. Wanneer je game-pc is uitgerust met een AMD-videokaart kun je bovendien profiteren van FreeSync Premium-technologie, waardoor de verversingssnelheid van de monitor en die van de videokaart synchroniseren en hdr-beelden sneller worden geladen. Het scherm kent vooraf gedefinieerde gamingmodes, onder andere voor first-person shooters en strategy-games. Je kunt uiteraard ook je eigen voorkeursinstellingen voor games toepassen. De in hoogte verstelbare voet geeft je de vrijheid om de gewenste schermpositie in te stellen en met de Black Tuner-functie pas je eenvoudig de helderheid of donkere schaduwen in games aan.

Doe mee met het testpanel

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans om de iiyama ProLite XCB3494WQSN-B1 of de iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle te reviewen!

Tweakers Partners en iiyama geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de iiyama ProLite XCB3494WQSN-B1 of de iiyama G-Master GB3467WQSU Red Eagle. In totaal worden zes tweakers geselecteerd; drie testers per monitor. De beeldschermen worden opgestuurd en mogen vervolgens twee weken onder handen worden genomen. Als bedankje voor hun tijd en inzet krijgen de zes deelnemers een Bol.com-tegoedbon van ter waarde van 100 euro toegestuurd.

Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties en mogelijkheden van de beeldschermen, deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een review.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 27 april 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 5 mei 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 6 mei 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Winnaars ontvangen als dank voor het testen een Bol.com-bon t.w.v. € 100,-

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en iiyama zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.