In gesprek met Jim Stolze over de Tweakers Developers Summit

In eerdere artikelen heb je al het een ander kunnen lezen over de sprekers op de Tweakers Developers Summit 2022, die op 23 juni plaatsvindt in DeFabrique in Utrecht. Ook onze partners KPMG, Jumbo, politie, Schuberg Philis, NS, Prodrive Technologies, DDA, F5, Bol.com, KPN en Aegon zijn op het event aanwezig. Daarnaast is één man inmiddels onlosmakelijk verbonden met het evenement: ‘onze eigen’ Jim Stolze, die opnieuw de host van de dag is. Tweakers Partners vroeg Jim naar zijn persoonlijke ervaringen met de Dev Summit.

Jim Stolze op de Tweakers Developers Summit 2020

Jim, jij bent al meerdere keren host geweest van de Developers Summit. De hoeveelste keer wordt dit? Jim: “Uit mijn hoofd: de vijfde keer. En het is altijd weer een feest om dit te mogen doen.”

Wat weten mensen misschien nog niet over de Developers Summit dat ze wel zouden moeten weten? Jim: “Ik ben ieder jaar weer onder de indruk van de hoeveelheid tijd en moeite die het hele team in de organisatie van het event steekt. Zo gaat er enorm veel tijd zitten in het regelen van sprekers en het voeren van voorgesprekken met ze. Ieder jaar staat er weer een programma om ‘u’ tegen te zeggen. Er zijn steevast enorm veel toffe masterclasses, inspirerende gasten en fantastische keynotes. Iedereen die dit event bezoekt, komt met nieuwe inzichten en kennis thuis.”

Wat was de afgelopen jaren een persoonlijk hoogtepunt voor jou? Jim: “Een paar jaar geleden was dé internationale AI-goeroe Stuart Russell op het event aanwezig. Die man is echt een held voor mij, en hij spreekt niet vaak. Ja, bij de Verenigde Naties en bij Tweakers, dat zegt wel wat. Toevallig had ik op hetzelfde moment pauze als hij en kwam ik hem tegen in de kantine. We hebben een half uur lang kunnen praten onder genot van een broodje pindakaas.”

De Tweakers-community is zeer gepassioneerd over technologie, maar ook extreem kritisch. Maakt dat het extra spannend voor jou als host? Jim: “Inmiddels niet meer. Ik heb de afgelopen jaren al veel evenementen mogen voorzitten en hosten. Die kritische achterban is juist de kracht van Tweakers; je komt niet weg met oppervlakkige buzzwords of een show zonder inhoud. In de wereld van IT en tech wordt heel veel bullshit verteld, maar niet bij Tweakers.”

Waarom moeten mensen vandaag nog kaartjes kopen voor de 2022-edtie als ze dat nog niet hebben gedaan? Jim: “Het klinkt een beetje corny, maar als ik geen host was, zou ik zelf gewoon een kaartje kopen. Dit is hét event voor technologie-enthousiastelingen, ontwikkelaars en iedereen die vakmatig of hobbymatig serieus met tech bezig is. Persoonlijk kijk ik dit jaar uit naar de talks van Harry Buurman en Felienne Hermans. Buurman kan heel goed uitleg geven over quantumcomputing, en Hermans kruipt echt in het brein van programmeurs.”

