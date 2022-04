Hoe blij ben je met Tweakers? Geef je mening in het nieuwe kwartaalonderzoek

We vinden het belangrijk om te weten hoe blij jij bent met Tweakers en waar we ons nog kunnen verbeteren, of het nou om features, content of de sfeer binnen de community gaat. Daarom gaan we iets nieuws doen: een terugkerend kwartaalonderzoek waarin we elke keer jouw mening vragen over een vaste set onderwerpen.

Denk dan bijvoorbeeld aan hoe je de content waardeert of welke features van de site je het meest belangrijk vindt. Op die manier hopen we meer zicht te krijgen op de zaken die aandacht nodig hebben en ook te zien of de acties die wij nemen het beoogde effect hebben. We hebben natuurlijk al bestaande manieren om feedback te verzamelen, zoals het forum en de reacties, maar het is lastig daar een representatief overzicht uit te krijgen en feedback over tijd te vergelijken. Vandaar dat we dit kwartaalonderzoek starten.

We hebben ervoor gekozen om dit niet te koppelen aan de Tweakers-gebruikersdatabase. Daarom start de vragenlijst met een aantal vragen die het voor ons mogelijk maken om achteraf verschillende soorten gebruikers te segmenteren. Vervolgens komen de vragen waarin je kunt aangeven hoe je de content en verschillende onderdelen van de site waardeert. Het invullen van de lijst duurt tussen de vijf en tien minuten.

Alvast enorm bedankt aan iedereen die het onderzoek invult. Met jouw input kunnen we beter keuzes maken en de site blijven verbeteren.

Ga naar het onderzoek