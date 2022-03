Gebruikersreviews verbeteren: de resultaten en het vervolg

Twee weken geleden vroegen we jullie om input waarbij jullie via een survey konden aangeven hoe we de gebruikersreviews kunnen verbeteren. In het bijbehorende forumtopic vroegen jullie, terecht, om een terugkoppeling van de resultaten van die survey. We hebben inmiddels de antwoorden van ruim vijfhonderd respondenten kunnen verwerken en delen de belangrijkste inzichten met jullie in dit .plan.

Uitslag survey gebruikersreviews - 17 maart 2022

Ten eerste leest het overgrote merendeel van de respondenten dan wel bezoekers de gebruikersreviews. Driekwart doet dat altijd en een kwart bijna altijd: vrijwel niemand leest de gebruikersreviews niet. Dat is al een mooie motivatie om een review te schrijven: je medetweakers weten ze te waarderen!

Op de vraag wat jullie belangrijk vinden bij het lezen van die reviews zijn de belangrijkste eisen voor gebruikersreviews hun onafhankelijkheid en in iets mindere mate moeten ze voldoende uitgebreid zijn en diepgang hebben. Verder vinden jullie het fijn om verschillende reviews te kunnen lezen, maar dan wel van gewone gebruikers, die het product zelf gekocht hebben.

De kwaliteit van de reviews wordt voldoende tot goed beoordeeld, met nauwelijks een onvoldoende. Daarbij zijn plus- en minpunten en een korte, bondige samenvatting het meest belangrijk, gevolgd door een beoordeling op specifieke criteria, praktijkfoto's en een uitgebreide toelichting.

Van de helft van de respondenten die een review op Tweakers achterliet, was de belangrijkste motivatie de wens om medetweakers te helpen. Een handiger formulier om de reviews te schrijven, is daarbij gewenst. Naast de intrinsieke hulpvaardigheid kunnen karma en status, en korting op het Plus-abonnement een reden zijn om een gebruikersreview te schrijven.

Voor degenen die geen gebruikersreviews schrijven, zijn de belangrijkste obstakels de tijd die het schrijven kost, te hoge verwachtingen van een review en simpelweg geen zin hebben.

Als we kijken naar de hoeveelheid van de gebruikersreviews zijn de gevoelens daarover verdeeld. Een groot aantal tweakers vinden dat er genoeg gebruikersreviews te vinden zijn, maar daartegenover staan ook een aantal tweakers die zouden willen dat er meer waren. Een kleinere groep geeft aan dat zij er geen mening over hebben.

In het open gedeelte van de survey worden een aantal ideeën gedeeld om de gebruikersreviews op Tweakers te verbeteren. De top drie suggesties gaan onder andere over meer exposure en het belonen van communityleden die goede reviews schrijven, het aanpassen van het huidige beoordelingssysteem (of er in elk geval goede richtlijnen voor opstellen) en meer transparantie over echte reviews versus gesponsorde reviews.

Om hier een gevolg aan te geven, zijn we aan het kijken naar hoe we het schrijven van een review makkelijker kunnen maken voor jullie, bijvoorbeeld door het formulier aan te pakken. Ook onderzoeken we of het belonings- en waarderingssysteem voor verbetering vatbaar is. Daarmee bedoelen we onder meer de +1 tot +3 waarmee medetweakers je review kunnen beoordelen, maar ook de mogelijkheden die er zijn om gebruikersreviews vanuit Tweakers meer aandacht te geven. Volgende maand staat een usabilitytest gepland waarin we de volgende zaken testen:



Formulier:

De weergave van het reviewformulier in een slide-inoverlay die in principe op elke pagina weergegeven zou kunnen worden waar het relevant is om een review te kunnen schrijven.

Het veld voor een korte toelichting verwijderen.

Simpelere UI-elementen voor de beoordelingscriteria (sterren waar je op kunt klikken in plaats van sliders).

De productkoppelingen in het forum verwijderen.

De mogelijkheid om te kiezen tussen een uitgebreide review of een normale review.

Reviewtab:

Uitgebreide reviews en normale reviews los van elkaar groeperen.

Een eigen detailpagina met reactiemogelijkheid (bijvoorbeeld: ''stel een vraag aan de reviewer'') voor uitgebreide reviews.

Normale reviews op de reviewtab kunnen uitklappen om ze helemaal te lezen.

Thumbs-up in plaats van het 0/+1/+2/+3-beoordelingssysteem.

Aanvullend willen we in gesprek gaan met een aantal communityleden en semi-professionele reviewers om te kijken hoe we de drempel kunnen verlagen om een review te plaatsen, hun positie binnen Tweakers en de zorgen rondom transparantie.



Wil je op de hoogte blijven van onze plannen rondom gebruikersreviews? Volg dan dit forumtopic, hier plaatsen we updates als er weer iets nieuws te melden is.