Hoe kunnen we gebruikersreviews beter maken voor jullie?

Vrijwel iedere webwinkel heeft tegenwoordig een mogelijkheid om reviews van gekochte producten achter te laten, maar diverse onderzoeken hebben aangetoond dat veel van die reviews geen betrouwbaar beeld geven van de gebruikservaringen. Bij Tweakers hebben we gelukkig een kundige en kritische community die wél gebruikersreviews schrijven waar je op kunt vertrouwen. Er is alleen één probleem: het aantal reviews daalt de laatste jaren gestaag.

Om zoveel mogelijk bezoekers én medetweakers zo goed mogelijk te helpen beslissen of een aankoop hun al dan niet zuurverdiende centen waard is, zou de omgekeerde situatie natuurlijk veel mooier zijn. Nu zit waarschijnlijk niemand te wachten op een berg onbehulpzame driewoordenreviews, maar we zijn wel heel benieuwd waar jullie wel op zitten te wachten.

Zijn dat juist de langere, uitgebreide reviews of toch de kortere varianten? Of volstaat een systeem met sterretjes, duimpjes of Henks? Om meer inzicht te krijgen in jullie wensen en waar jullie tegenaan lopen bij het al dan niet schrijven van een review, hebben we een vragenlijst opgesteld. Met jullie feedback willen we de gebruikersreviews voor iedereen, zowel voor de schrijvers ervan als voor de lezers, beter maken.

We willen jullie daarom vragen deze vragenlijst in te vullen, zodat wij weer aan de slag kunnen om de gebruikersreviews aan jullie wensen te laten voldoen. Zo maken we met z'n allen Tweakers weer een stukje beter. Het formulier maakt gebruik van Google Forms en verzamelt geen persoonsgegevens. We hebben voor dit onderwerp ook een forumtopic geopend waar we met elkaar de verdieping op kunnen zoeken.

Vragenlijst invullen