Developers Summit 2022: AWS-dancefeesten én olifanten redden met Raspberry Pi

De voorbereidingen voor de Developers Summit 2022 zijn in volle gang. Nadat we jullie eerder via een call for proposals vroegen om sprekers voor te dragen, kunnen we nu de eerste sprekers bekendmaken. Naast de partners KPMG, Jumbo, politie, Schuberg Philis, NS, Prodrive, DDA, Bol.com en Aegon zullen Thijs Suijten van Hack The Planet / Q42, Robert Slootjes van Media.Monks en Michael Guntenaar van ID&T aanwezig zijn, om interessante masterclasses te geven.

De Developers Summit vindt op 23 juni 2022 als fysiek event plaats in DeFabrique in Utrecht. De diverse tracks - devops, backend, AI, frontend, security & privacy en smarthome - omvatten verschillende talks en demo’s, maar er is natuurlijk ook ruimte voor een hapje en drankje met medebezoekers/tweakers, partners en sprekers. Vandaag kunnen we de eerste sprekers bekendmaken die zijn voortgekomen uit jullie ‘call for proposals’-inzendingen!

Efficiënt en schaalbaar met AWS

Robert Slootjes is Technical Director en Backend Lead bij Media.Monks en gespecialiseerd in serverless architecture en high performance. Michael Guntenaar is CTO bij ID&T en een digitalmedia-evangelist met ruim twintig jaar ervaring. Samen verzorgen ze de talk ‘Building a multi-brand identity provider for ID&T’ voor de backend-track.

ID&T, wereldwijd bekend van onder andere Mysteryland, Defqon.1 en Thunderdome, heeft met de door hen georganiseerde feesten een bereik van meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Samen met Media.Monks ging het bedrijf op zoek naar een oplossing die kon fungeren als technische hoeksteen van de ultieme fanrelatie. In deze sessie leggen beide mannen uit hoe ze tot een schaalbare, flexibele, veilige en kostenefficiënte oplossing op AWS zijn gekomen.

Raspberry Pi en bedreigde diersoorten

‘Hoe je olifanten redt met Raspberry Pi’s en machinelearning’ is de titel van de bevlogen masterclass van Thijs Suijten, Impact Engineer bij Hack The Planet / Q42. Tijdens zijn talk neemt Suijten het publiek mee naar het Afrikaanse regenwoud, om te laten zien hoe zijn collega’s en hij Afrikaanse rangers helpen om bedreigde diersoorten te beschermen met behulp van technologie. Daarbij staan ze voor een grote uitdaging: hoe krijg je hardware en real-time communicatie werkend zonder stroom en internet?

In de video hieronder krijg je alvast een voorproefje van hoe het er in Afrika aan toe kan gaan:

Kaartverkoop in volle gang, Early Bird-tickets uitverkocht

De kaartverkoop voor dit event is al in volle gang. De Early Bird-tickets zijn reeds uitverkocht, maar er zijn nog reguliere tickets (300,99 euro) beschikbaar. Klik op onderstaande button om een ticket te kopen (via yourticketprovider). Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan krijg je uiteraard een factuur voor de administratie bijgevoegd.

* We volgen het COVID-19-beleid vanuit de overheid dat in juni 2022 voor evenementen geldt. Mocht het evenement in juni niet door kunnen gaan vanwege eventuele maatregelen, dan worden de kosten van je ticket gerestitueerd.