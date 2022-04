Als informant voor TCI maak je de wereld een stukje veiliger

Eerder schreven we over het Team Criminele Inlichtingen (TCI), een speciaal team binnen de Nederlandse politie dat met behulp van informanten informatie verzamelt over zware criminaliteit zoals cybercrime. In samenwerking met het TCI stelden we een vragenlijst op waar de Tweakers-community anoniem op kon reageren.

De vragenlijst ging onder meer over de naamsbekendheid van het TCI en de motivatie van mensen om anoniem en in een veilige setting wel of niet gevoelige informatie te delen. En wat bleek … veel Tweakers bleken bereid informatie te delen, maar wisten niet zo goed hoe. Dat probleem is dankzij de opzet van een Signal-telefoonnummer opgelost (zie kader). Daarmee kunnen mensen vandaag al contact opnemen met het TCI.

De informatie waar het TCI naar zoekt, betreft zware cybercriminaliteit. Daarbij gaat het niet om een verdacht Hotmail-adres van een collega, maar echt over aanwijzingen in de sfeer van ransomware, hacking, ddos-aanvallen, bulletproof hosting en bijvoorbeeld phishing. Dit zijn allemaal activiteiten waar burgers en bedrijven in Nederland veel last van hebben. Stuk voor stuk zijn het vormen van criminaliteit die bedrijven of delen van de samenleving schade kunnen berokkenen of zelfs lam kunnen leggen.

Bij serieuze tips volgt een persoonlijk gesprek. Dat gebeurt altijd face-to-face, op een plek waar de runner en de potentiële informant zich comfortabel bij voelen. Dat kan op de Veluwe zijn tijdens een boswandeling, in een druk café of in een wegrestaurant.

Voorkomen van cybercrime

Wat veel mensen niet weten, is dat door cybercrime-teams en het Team High Tech Crime (THTC) dag in, dag uit hard wordt gewerkt aan zowel opsporing als preventie van cybercriminaliteit. Naast het opsporen van cybercriminelen zetten politie en justitie steeds meer in op het voorkomen en verstoren van cybercrime zoals ransomware, hacking, ddos-aanvallen en bulletproof hosting. Bij de bestrijding en verstoring van cybercrime werkt de politie meer en meer samen met private partijen. Ten slotte is er de belangrijke samenwerking met informanten

Het TCI verzamelt informatie over ernstige misdrijven en doet dit samen met mensen die in het geheim gegevens doorgeven aan de politie, dus de zojuist aangehaalde informanten. Het inwinnen, analyseren en afgeschermd verstrekken van deze inlichtingen aan de recherche behoort tot de kernactiviteiten van het TCI. Met behulp van informatie van informanten kunnen ernstige misdrijven worden voorkomen en/of verdachten van misdrijven worden opgespoord. Dat is een goede en belangrijke zaak. In dit artikel bespreken we met een runner welke resultaten met aangeleverde informatie worden geboekt, gaan we dieper in op de werkwijze van het TCI en hebben we het over het soort informatie waar het team naar op zoek is. Een ding staat altijd voorop: “De anonimiteit en veiligheid van de informant is onze hoogste prioriteit”.

Een groot avontuur: spannend maar veilig

We komen via een videovergadering in contact met Marc, een runner voor het TCI. Een runner is een contactpersoon die fysiek met een persoon afspreekt om de informatie te bespreken. Mocht die informatie waardevol zijn, dan komt er een vervolgtraject dat uiteindelijk kan leiden tot een proces-verbaal. Met dat proces-verbaal gaat de recherche vervolgens aan de slag. Deze inspanningen kunnen in potentie leiden tot aanhouding, inbeslagname en strafvervolging.

Marc heet natuurlijk niet echt Marc; om voor de hand liggende privacy-redenen hanteert hij een schuilnaam. Ondanks de ernst van de werkzaamheden vindt ‘Marc’ zijn werk fantastisch. “Het is een groot avontuur. Wij komen met interessante mensen in contact die hele spannende verhalen hebben. Tegelijkertijd weten we dat er nog veel werk aan de winkel is. We moeten mensen laten weten wat we doen, hoe ze ons kunnen bereiken, hoe zorgvuldig we te werk gaan en dat we te allen tijde de afscherming van hun identiteit - en daardoor hun anonimiteit - kunnen garanderen.”

Naamsbekendheid TCI en veiligheid werkwijze

De antwoorden op de vragen in onze lijst benadrukken het belang van die laatste opmerking van ‘Marc’. Ruim 61% van de ondervraagden kende het Team Criminele Inlichtingen (TCI) niet, en ruim 64% wist niet dat het TCI met behulp van informanten verdachten van ernstige cybercrime-misdrijven opspoort.

De resultaten met betrekking tot de naamsbekendheid van het TCI verbazen Marc niet. Hij hoopt dat mede door meer naar buiten te treden, mensen sneller overwegen om met serieuze verdenkingen naar het TCI te stappen. Ook de terughoudendheid van mensen om zich aan te melden als potentiële informant begrijpt hij, maar hij stelt dat de angst ongegrond is: “Door de relatieve onbekendheid van onze dienst denken mensen al snel aan de term ‘infiltrant’, wat uiteraard iets volledig anders is dan een informant. Bovendien kunnen wij vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid van onze werkwijze garanderen. De anonimiteit en veiligheid van de informant is onze hoogte prioriteit. Als we ook maar het idee hebben dat de informatie die een burger met ons willen delen op enigerlei naar hem- of haarzelf is terug te leiden, gaan we niet over tot het delen van die informatie met de recherche. Hoe goed de tip ook mag zijn.”

Neem vandaag contact op en draag bij aan cyberveiligheid Heb je naar aanleiding van dit artikel het idee dat je graag in contact wil komen met iemand van het Team Criminele Inlichtingen (TCI)? De runners hebben speciaal hiervoor een Signal-telefoonnummer beschikbaar gesteld. Zij hopen dat dit Signal-telefoonnummer voor de lezers van dit artikel drempelverlagend werkt om contact op te nemen. Uiteraard gebeurt dat volledig veilig en anoniem. Contact opnemen kan via 06-25250296.

Mocht een tip serieus zijn, dan gaat Marc met de persoon in kwestie in gesprek. Dat gebeurt altijd face-to-face, op een plek waar de runner en de potentiële informant zich comfortabel bij voelen. “Dat kan op de Veluwe zijn tijdens een boswandeling, in een druk café of in een wegrestaurant”. Heeft Marc (of een van de andere runners waarmee wordt afgesproken) het idee dat de informatie relevant en specifiek genoeg is, dan kunnen een of meerdere vervolgafspraken worden gemaakt. Is er bruikbare informatie verzameld, dan verwerkt het TCI hemt in een proces-verbaal en gaat de recherche ermee aan de slag. De rechercheurs die ermee aan het werk gaan, kennen de informant dus niet en zullen hem of haar ook nooit kennen. “We zijn eigenlijk op zoek naar hulpsheriffs; een soort cybercrimevrijwilligers, maar dan anoniem.”

In contact komen, informatie delen én tipgeld

Als het gaat over de manier waarop mensen in contact willen komen - mochten ze belastende informatie hebben - neemt bijna 39% het liefst contact op via een app, en iets meer dan 19% verkiest e-mail. Om communicatie laagdrempelig te maken en zo snel mogelijk te laten verlopen, heeft Marc echter het eerdergenoemde Signal-telefoonnummer in gebruik genomen om met de lezers van Tweakers in contact te komen.

''We zijn niet geïnteresseerd in jouw online gedrag''

Een ander voor het TCI zeer waardevol resultaat van de vragenlijst is het gegeven dat bijna 23% van de respondenten de afgelopen drie jaar op het werk of in de privésfeer soms informatie heeft opgedaan die kan bijdragen aan de opsporing van cybercriminaliteit. 29% zegt zelfs regelmatig op dergelijke informatie te stuiten. Ruim 48% van de ondervraagden geeft aan dergelijke situaties nooit mee te maken. Kortom, meer dan 50% van de respondenten beschikt over potentieel interessante informatie voor Marc. “Ik verwelkom die mensen met open armen. We zoeken daarnaast mensen die er zelf criminele activiteiten op nahouden. Zij kunnen zich ook bij ons melden. Als je als hacker een keer een website lam hebt gelegd of andere dingen hebt gedaan die onrechtmatig zijn, boeit dat ons niet. We zijn niet geïnteresseerd in jouw online gedrag. Het gaat om informatie over wat anderen gaan doen, doen of hebben gedaan. Het gebeurt dus weleens dat criminelen met wroeging zich bij ons melden. Soms handelen ze uit wraak. Een van de eerste regels die we uitleggen tijdens ons gesprek: vertel niets over je eigen activiteiten, maar enkel en alleen over die van anderen.”

Het overgrote deel van de ondervraagden die eventueel informatie zouden willen delen (61,3%) doet dit om bij te dragen aan een veiligere samenleving. Bijna 13% doet het voor tipgeld. Marc: “Informatie die valide is en die tot vervolgstappen leidt, kan mogelijk tot uitbetaling van tipgeld leiden. Afhankelijk van de zwaarte van de tip en de resultaten die eruit volgen, kan het soms tot wel tienduizenden euro’s opleveren voor de tipgever.”

Het TCI uit de schijnwerpers, in contact komen met waardevolle tipgevers

Samenvattend: veel tweakers gaven in het onderzoek aan het TCI nog niet (goed genoeg) te kennen, maar wel graag informatie te willen delen. Ze kenden alleen niet de juiste weg om dit te doen. “Die hebben we bij deze kenbaar gemaakt. We treden bewust uit de schijnwerpers en doen als organisatie een stap naar voren.”

Heeft Marc ten slotte nog een laatste advies? “Ik zou zeggen: neem contact met ons op. Twijfel je serieus of bepaalde privé- of bedrijfsactiviteiten wel door de beugel kunnen, of ken je iemand die aantoonbaar verdacht cybercrimineel gedrag vertoont? Laat het ons weten. Het is spannend, maar veilig en je draagt daadwerkelijk een belangrijk steentje bij. Wij beschermen onze bronnen, de samenwerking is anoniem en informanten kunnen zo met een goed gevoel hun hart luchten.”