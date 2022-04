Hoe Snel.com net een stap verder zet als het om managed vps gaat

Als ‘snel’ in de naam zit, heb je als bedrijf iets waar te maken. De Pure Performance VPS van Snel.com is precies dát: snel. De aanbieder van de serverdienst doet geen concessies op het gebied van performance, onder meer door hoger geklokte cpu’s en lokale NVMe-opslag in te zetten. Daarnaast heb je als klant de voordelen van een managed dienst, waardoor je over een geoptimaliseerde omgeving beschikt en bij eventuele problemen steeds - daar zijn we weer - snel de juiste ondersteuning krijgt.

Waar veel hostingproviders voor unmanaged oplossingen kiezen, valt Snel.com op met het aanbieden van een managed virtual private server (vps), met veel ruimte voor maatwerk voor afnemers. En zoals de naam betaamt, uiteraard met snelheid. “Als je voor een Linux-machine kiest, is deze binnen tien minuten opgeleverd”, zegt eigenaar Yavuz Aydin. “Met Windows duurt het wat langer door de installatie en provisioning, maar ook dat is binnen een half uur tot een uur wel klaar.” Ruim twintig jaar geleden begon Yavuz, aanvankelijk vanuit zijn woonkamer, met zijn eerste webhostingbedrijf. Samen met Musti Aslan richtte hij zich daarna onder meer op Snelserver.com. “Wij waren een van de eerste bedrijven, in ieder geval in Nederland, waarbij je instant dedicated servers kon bestellen waarmee je direct online kon.”

Twee jaar geleden maakte het bedrijf van Yavuz en Musti de keuze om te kiezen voor managed servers, als een van de weinige hostingproviders in Nederland die nog onafhankelijk waren (en nog steeds zijn) van een grote investeerder of een grotere hosting- of IT-partij. Musti: “We zagen dat steeds minder providers bereid waren om managed diensten aan te bieden. Als relatief kleine partij lag daar voor ons juist een kans in om ons te onderscheiden.” Het voornemen is ook om onafhankelijk te blijven. Yavuz: “Het voordeel daarvan is dat we meer flexibiliteit kunnen bieden en op maat oplossingen kunnen inrichten. Je kunt onze dienst unmanaged afnemen, waarbij wij de infrastructuur om de server heen faciliteren en je op afroepbasis extra ondersteuning kunt afnemen. Je kunt dan gewoon je eigen ding doen. Maar je kunt dus ook een managed server afnemen waarbij wij zorgen voor de operationele ondersteuning, inclusief diagnostics.”

In juni lanceerde Snel.com zijn (managed) Pure Performance VPS. De keuzes die de provider heeft gemaakt, zijn gericht op maximale performance. Yavuz legt uit: “Traditioneel wordt een vps gebouwd met een focus op maximale redundantie, schaalbaarheid en performance - in die spcifieke volgorde. Als je bijvoorbeeld kijkt naar storage en je wil daar maximale redundantie op, dan zou je kunnen kiezen voor Ceph met distributed storage. Wij draaien dat om en kiezen voor lokale NVMe-opslag. Inleveren op redundantie vinden wij niet zo erg als we er snelheid mee winnen. Niet dat de andere zaken onbelangrijk zijn, maar als Snel.com gaat het met onze Pure Performance-pakketten het meest om de performance. Zelf uitgevoerde benchmark-tests laten dit ook zien. In vergelijking met concurrerende vps-diensten in Nederland scoort Snel.com beter als het gaat om zaken als cpu-performance en disk speed."

Pure Performance VPS wordt door Snel.com aangeboden naast de al langer bestaande producten van het bedrijf (Cloud VPS en dedicated servers). De technische verschillen zitten onder meer in hoger geklokte cpu’s voor een betere computing performance (minimaal 3,5GHz tegenover minimaal 2,2GHz) en het gebruik van lokale NVMe-disks (in ZFS mirror vdev, vergelijkbaar met RAID 10) voor lagere disk seek times en een hogere disk-IO. Ook zijn kleine aanpassingen doorgevoerd in de instellingen van virtualisatiesoftware, vooral ten aanzien van het cpu-type, om een maximale performance te realiseren.

Keuze tussen Ceph en NVMe

Is het standaard Cloud VPS-platform niet snel genoeg? “Nou, zelfs al gebruiken we moderne hardware zoals ssd-only storage, 2x10G fiber uplinks en 2x10G fiber voor storage op ons Cloud VPS-platform, heeft snelheid niet de absolute prioriteit hier”, aldus Yavuz. “We gebruiken Ceph, een distributed storage-model waarbij we hebben gekozen voor een replication setting van 3. Het komt er in feite op neer dat elk stukje data naar drie disks wordt geschreven. Dat is geweldig om de redundancy van het platform te maximaliseren, maar je levert wel in op performance. Behalve door het schrijven naar drie disks komt dat ook nog eens doordat Ceph hogere access times heeft dan lokale disks, omdat alles via het netwerk verloopt. Kortom, elke keuze heeft een effect op elke andere keuze. Voor Cloud VPS vinden we maximale redundancy belangrijker dan maximale performance, en voor Performance VPS is het andersom.”

Afnemers die hulp nodig hebben, krijgen die van een tweetalige helpdesk (Engels en Nederlands) waarmee ze kunnen mailen en bellen. “In de regel word je direct geholpen. Als het nodig is, escaleren we verder, ook buiten kantooruren, om problemen zo snel mogelijk op te lossen”, zegt Musti. “Om een voorbeeld te geven: onlangs hadden we toevallig een klant waarvan de websites waren gehackt, en zij kwamen er zelf niet meer uit. Technisch hadden ze de kennis in huis om de webserver te beheren, maar dit was een situatie waarin wel bleek hoe prettig een managed service kan zijn. Samen hebben we een oplossing bedacht en het probleem werd opgelost. Dat gebeurde allemaal ook nog eens in het weekend! Het komt echter ook weleens voor dat we gebruikers van onze managed diensten helpen met het finetunen van een webserverconfiguratie of het instellen van een applicatieserver. Denk dan aan PHP, Apache of Nginx. Met onze kennis kunnen we heel specifiek naar behoefte van de klant de configuraties finetunen.”

Automatisering plus maatwerk

Klanten zien vooral dat zij alles middels selfservice heel snel kunnen regelen. “Onze klant geeft aan hoe groot een schijf moet zijn en hoeveel geheugen, hoeveel cpu’s, welke adressen, welke OS’en en welke softwarelicenties er nodig zijn. Vervolgens leveren wij vrijwel alles geautomatiseerd op en van daaruit kun je als klant alle kanten op qua maatwerk.” Waarvoor Pure Performance zoal wordt gebruikt? Yavuz: “Dat is heel divers, van partijen die hun eigen software willen hosten tot gebruikers van Apache-servers, Nginx, PHP of Ruby. Maar het kan ook om een CI/CD-deployment gaan, of om een server voor Elastic Search. Het is heel breed. We ondersteunen in de applicatielaag heel veel, bijvoorbeeld MySQL, MariaDB en PostgreSQL. We beheren geen databases, maar kunnen ze wel instellen en opleveren. Ook de configuraties van web-, mail- en applicatieservers regelen we gewoon voor onze klanten.”

"Onze doelgroep heeft niet altijd in de gaten dat een managed vps-dienst helemaal niet zo duur hoeft te zijn"

Een misvatting is dat een managed vps duurder is dan een unmanaged dienst. Musti: “Ik denk dat onze doelgroep niet altijd in de gaten heeft dat het eigenlijk helemaal niet zo duur hoeft te zijn (zie de link naar de prijslijst, onder dit artikel, red.). Veel mensen zien ‘managed’ daarnaast als een dienst waar je toch bijna nooit gebruik van maakt. Zo zien wij dat niet. Als een server bij ons managed is, installeren wij daar onze monitoringsoftware op en regelen we ook zaken zoals de back-ups. Ook houden wij het besturingssysteem en de hypervisor up-to-date door minimaal wekelijks de beschikbare updates uit te voeren. Dat zijn voorbereidingen die je nodig hebt om te voorkomen dat je achter de feiten aanloopt op het moment dat het misgaat.” Yavuz vult hem aan: “Met een managed vps is je server altijd in optimale conditie. Security is een hot item, zeker op dit moment. We komen heel vaak omgevingen tegen waarbij de klant een techneut in dienst heeft die denkt dat hij met kennis van Windows Server alles goed op orde kan hebben met een Linux-vps. Dan blijkt het vaker niet dan wel helemaal goed geregeld.”

Hardening en eigen ISO-installatie

“Onze flexibiliteit wordt gewaardeerd. Zoek de online reviews er maar eens op na”

In elk managed pakket voorziet Snel.com in de monitoring van de server, onder meer op de beschikbaarheid ervan en de service. De dienst ondersteunt verschillende controlepanelen en ook heb je als klant geen omkijken naar hypervisor management (onder meer Proxmox, KVM en VMware). Yavuz: “Rond Linux doen we ook de hardening van de server qua ssh-configuraties en beheren we de firewall voor onze klanten.” Het Rotterdamse bedrijf onderscheidt zich naar eigen zeggen echter het meest met de goede service, het meedenken met de klant en het actief aandragen van oplossingen. Musti: “Om nog maar een voorbeeld te geven van iets dat je bij heel veel andere partijen niet vindt maar dat wij wel aanbieden: een installatie realiseren met een eigen ISO. Dit soort flexibiliteit wordt gewaardeerd. Zoek de online reviews over ons er maar eens op na. Die zijn vrijwel altijd positief.”

