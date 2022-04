Notebook-slag op de werkvloer: consumentenlaptop of zakelijk model?

Door trends als bring your own device is het gebruik van consumentenlaptops op de werkvloer een bekend verschijnsel. Toch zijn er ook laptops die speciaal zijn ontwikkeld voor de zakelijke markt, met features die deze apparaten heel geschikt maken voor intensief gebruik. Zo heeft ASUS met ExpertBook een uitgebreide lijn zakelijke notebooks. Waarin verschillen deze apparaten eigenlijk van huis-tuin-en-keukenlaptops?

Verstevigde scharnieren, ‘military grade’ robuustheid en een toetsenbord dat een omvallende beker koffie kan overleven, zijn natuurlijk nuttige features op de werkvloer. Een zakelijke laptop moet immers tegen een stootje kunnen. Schade aan je device is vervelend en bij de laptops in de ExpertBook-lijn zijn tal van maatregelen genomen om dat te voorkomen. Toch is een ExpertBook uiteindelijk vooral ontworpen om dataverlies te voorkomen. “Dat je een spill-proof toetsenbord hebt, wil niet zeggen dat je er maar koffie overheen moet morsen”, zegt André Goncalves, productexpert bij ASUS. “Je kunt het vergelijken met de bumpers op je auto. Je wil schade het liefst voorkomen, maar uiteindelijk is het allemaal ontworpen om te beschermen wat belangrijk is. In een auto zijn dat de inzittenden, bij een notebook je data.”

Vertrouwde link in open werkomgeving

Werk je in een vochtige omgeving (koffiegevaar incluis), dan is daar over nagedacht door ASUS. Specificaties zijn voornamelijk gebaseerd op de wens om downtime te voorkomen. Als je notebook beschadigd raakt, is werken op een ander device vaak een probleem. Een smartphone waarvan de "ExpertBooks zijn ontworpen om te beschermen wat voor een bedrijf belangrijk is: data en productiviteit." back-ups goed zijn opgeborgen in de cloud laat zich eenvoudig vervangen. “Je kunt dan snel weer bij je data. Bij laptops is dat vaak lastiger, al is dat wel aan het veranderen. Met Intel hebben we de beschikking over technologie die remote deployment van een device mogelijk maakt. Om een extreem voorbeeld te geven: een collega stapt op een vliegtuig naar Nederland, maar vergeet zijn laptop. Met een ExpertBook kan ASUS in Nederland een vervangend apparaat leveren waarop het image van de machine van jouw collega is overgezet. Dat kunnen we lokaal doen, of remote over een internetverbinding.”

Valt er dan toch nog wat te zeggen voor het gebruik van consumentenlaptops op de werkvloer? De robuustheid van het volledige ASUS-portfolio van notebooks - dus niet alleen de zakelijke - is de afgelopen jaren steeds beter geworden. “Voor een extra betrouwbaar device zou je vroeger misschien een specifieke hdd nodig hebben, maar daar is allang geen sprake meer van. Bij alle devices leveren we een hoog niveau van betrouwbaarheid.” De bring your own device-trend (byod) is daarbij een grote aanjager geweest met betrekking tot consumentenlaptops binnen (en buiten) de bedrijfsmuren. Bedrijfsstructuren zijn meer open geworden. Daarom zet ASUS met de ExpertBook-lijn in op een vertrouwde link tussen jouw device en de genoemde structuur. Dit is ook mogelijk door technologie zoals Intel vPro, die elk device een unieke ’vingerafdruk’ meegeeft. “Een device buiten de organisatie kan zich niet zomaar voordoen als een ander apparaat. De onderlinge signing is niet software-gebaseerd, maar software-plus-hardware. Het is een van de maatregelen die we nemen om man-in-the-middle-aanvallen te voorkomen. Naast de identiteit van het apparaat zelf controleren we ook die van de gebruiker. Bijvoorbeeld via biometrische authenticatie met een vingerafdruksensor, en externe sleutels met multifactor-authenticatie.”

Data blijft in jouw handen

Opmerkelijk aan de ondersteuning die ASUS aan zakelijke gebruikers biedt, is niet alleen de 24-uurs lokale ondersteuning - met in de Benelux de mogelijkheid om on-site te worden geholpen - maar ook de manier waarop met gevoelige data wordt omgegaan. Dit is merkbaar bij het oplossen van problemen bij opslagmedia. André: “Als je bijvoorbeeld werkt met belangrijke informatie die niet naar buiten mag komen, kun je het opslagmedium verwijderen en je device opsturen voor reparatie. Als het opslagmedium het probleem is, vervangen we het en kun je het oude houden. De informatie blijft dus altijd in jouw handen.”

Hoe zit het eigenlijk met de specificaties van de ExpertBooks? De fabrikant gebruikt verschillende features die de typische ‘consumentenlaptop-problemen’ adresseren. Zo hebben de devices veel kenmerken die belangrijk zijn voor zakelijk gebruik onderweg: ze zijn licht, hebben een lange batterijduur en zijn voorzien van de extra stevige onderdelen die nodig zijn voor een apparaat dat vaak wordt opgetild en overal wordt gebruikt. Denk daarbij aan verstevigde scharnieren, door het Amerikaanse leger gecertificeerde military-grade robuustheid, ASUS’ antibacteriële beschermlaag en een spill-proof toetsenbord. Ook handig voor onderweg is de 4G-connectiviteit op geselecteerde modellen. “Sommige mensen vertrouwen blind op open draadloze netwerken. Voor aanvallers bieden die de eenvoudigste ingang om informatie van een device te stelen. Met een dedicated 4G-verbinding voorkom je dit scenario.”

Geschikt voor hybride werken

ExpertBooks zijn verkrijgbaar in uiteenlopende formfactors en configuraties: van flip tot clampshell, met of zonder 4G, met of zonder stylus en met meerdere cpu’s en gpu’s. Hoewel niet alle devices "Elk model heeft een unieke 'vingerafdruk' die man-in-the-middle aanvallen tegengaat" gebruikmaken van Intel vPRO, zijn ze wel allemaal vPRO-compatible. “Het zijn niet allemaal de dunste of lichtste apparaten, maar dat is vooral omdat we geloven dat je verschillende devices nodig hebt voor verschillende doeleinden. Als je een heel dun Intel-notebook wil, kun je bijvoorbeeld kiezen voor de ExpertBook B9. Daarnaast zijn de B7 of B5, afhankelijk van de specificaties die je zoekt, ook behoorlijk licht en dun. De B1, die dikker is, biedt een VGA-poort. De B9 heeft die niet en is ook niet dik genoeg voor een ethernet-poort, maar gebruikt een mini-HDMI-poort die ook voor een internetverbinding kan worden ingezet.” De 'mini-HDMI naar ethernet'-dongle is exclusief ontwikkeld voor de B9. Hij wordt meegeleverd en is alleen via ASUS verkrijgbaar. “De dongle heeft geen ingebouwde chip voor authenticatie; die zit in de netwerkkaart die achter de mini-HDMI-poort is ingebouwd.”

ASUS houdt rekening met de opkomst van het hybride werken waarbij medewerkers hun werktijd tussen het kantoor, thuis en elders verdelen. ExpertBooks zijn voorzien van verschillende technologieën voor het verbeteren van zaken zoals op afstand vergaderen. Daarbij gaat het onder andere om veel I/O-poorten voor allerlei soorten randapparatuur, de AI-getrainde noisecanceling met vier microfoons en IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) voor een stabiele verbinding. Het gebruik van meerdere microfoons met AI-getrainde noisecanceling is niet exclusief voorbehouden aan ExpertBook-modellen, maar dat geldt wel voor het feit dat de software ervoor AI-getraind is. “De technologie identificeert echo’s en externe geluiden en filtert deze weg, wat zich vertaalt in een hoge geluidskwaliteit bij online meetings.”

Voorkom ‘goedkoop, duurkoop’

ExpertBooks moeten lang meegaan. Daarom maken ze gebruik van TPM 2.0, wat in Windows 11 voor verschillende functies wordt gebruikt, zoals Windows Hello voor identiteitsbeveiliging en BitLocker voor gegevensbescherming. De hamvraag voor de ondernemer die goed op de kosten let: hoe verhouden de kosten van ExpertBooks zich tot die van consumentenlaptops? “Dat hangt af van het type waar je voor kiest. De ExpertBook B1 is goedkoper dan een ZenBook. Met dit model krijg je dus een ExpertBook voor een lagere prijs dan die je voor een consumer-grade notebook betaalt. Als je kiest voor dun en licht, en alle features wilt gebruiken, pakt het logischerwijs duurder uit.” Daar staat veel tegenover als het gaat om flexibiliteit en veiligheid. “Je hebt vijftien maanden next-day garantie. Voor veel bedrijven is die geruststelling een stuk belangrijker - en waardevoller - dan de honderd of tweehonderd euro die zij direct besparen door te kiezen voor een consumentenapparaat in plaats van een zakelijke notebook.”

